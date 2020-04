Sie halten den Sport beim FTSV Jahn Brinkum aktuell mit kreativen, digitalen Videos aufrecht: Ina Zurek, Alexander Pioßek, Miriam Rahmig und Ronja Beck (v. l.). (Michael Braunschädel)

Stuhr-Brinkum. Rückenfit mit einem Handtuch statt eines Thera-Bandes und Kinderturnen mit Socken statt mit Bällen: Auch sportlich gesehen ist während der aktuellen Corona-Pandemie Kreativität gefragt. Auch wenn die Sportstätten und Fitnessstudios nach wie vor geschlossen sind, lassen sich die Vereine dennoch einiges einfallen, um ihre Mitglieder bei Laune und vor allem in Bewegung zu halten. Die Übungsleiter des FTSV Jahn Brinkum melden sich seit Kurzem aus dem verwaisten Fitnessraum an der Langenstraße in den heimischen Wohnzimmern ihrer Mitglieder, um mit kurzen Online-Videos die gemeinsame Wartezeit zu verkürzen und zum Mitmachen zu animieren.

„Am Anfang war es schon ungewohnt, so ganz allein vor der Kamera zu turnen“, sagt Ronja Beck über ihre ersten Erfahrungen beim Videodreh. Zusammen mit ihren Kolleginnen Miriam Ramig und Ina Zurek aus dem Übungsleiterbereich hat sie aber inzwischen den Anspruch jeden Tag ein Online-Video hochzuladen. Diese sind auf der Internetseite des FTSV Jahn Brinkum frei verfügbar. „Von der behördlichen Anordnung, dass wir unseren Sportbetrieb vorerst einstellen müssen, sind nicht nur alle Abteilungen, sondern auch das vereinseigene Fitnessstudio Bo-Vital und der gesamte Kurs- und Rehabereich betroffen“, berichtet Elke Gärtner aus dem Vereinsvorstand. Auf die Mitgliedsbeiträge muss der Verein zwar nicht verzichten, aber die Zusatzeinnahmen eben durch den Kursbetrieb und das Fitnessstudio fallen derzeit weg. Alle neun fest angestellten Mitarbeiter sind aktuell in Kurzarbeit.

„Mit der Idee von Online-Videos und einem Online-Sportangebot wollen wir unseren Mitgliedern und Kursteilnehmern zeigen, dass wir weiterhin aktiv sind und es kaum erwarten können, wieder gemeinsam mit ihnen zu sporteln und zu trainieren. Gleichzeitig bieten wir ihnen einen Mehrwert für die Zeit, in der wir nicht zusammen trainieren können“, erklärt Miriam Ramig die kreative Idee hinter dem digitalen Sportprogramm. Mit ihren Online-Videos möchten die Übungsleiterinnen sowohl Erwachsene als auch Kinder ansprechen, die Lust haben, sich in dem häufig etwas eintönigen Corona-Alltag zu bewegen. Von Rücken- und Stabilitätstraining, Fitnessübungen und Stretching bis hin zu Kindertanz, Streetdance und verschiedenen Turnübungen für die Jüngsten ist schon jetzt für jeden Geschmack etwas dabei.

Ronja Beck freut sich besonders über die vielen positiven Rückmeldungen, die sie in den vergangenen Tagen erhalten hat. „Vor allem die Kinder waren ganz begeistert, mich mal wieder in den Videos tanzen zu sehen. Von den Eltern habe ich dann ebenfalls Videos geschickt bekommen, in denen die Tänze und Übungen zu Hause nachgemacht werden.“

Auf die ersten Online-Videos folgte in dieser Woche die nächste Herausforderung für die engagierten Übungsleiterinnen: Der erste Live-Kurs via Online-Plattform. „Anfang der Woche sind wir mit einem Reha-Kurs und sechs Teilnehmern gestartet. Es war schön, die bekannten Gesichter mal wieder zu sehen – auch wenn es nur über den Bildschirm war und jeder für sich das Trainingsprogramm in seinem eigenen Wohnzimmer ausführte“, berichtet Ramig. „Natürlich ist es zunächst etwas gewöhnungsbedürftig, dass man bei den einzelnen Übungen nicht direkt Hand anlegen und korrigieren kann. Aber ich denke durch die richtige Anleitung und einige Wiederholungen haben wir es ganz gut hinbekommen“, erzählt sie weiter von ihren Erfahrungen. „Dass jemand einen krummen Rücken macht, habe ich auch über den Bildschirm gesehen“, fügt sie hinzu.

Nach dem Erfolg des ersten Kurses sollen nun noch weitere folgen. „Ich denke wir werden in den nächsten Tagen mit Bodyforming und Pilates weitermachen“, kündigt Ronja Beck an. Derzeit läuft eine Abfrage unter den Teilnehmern, wer Interesse an dieser digitalen Form des Unterrichts hat. „Natürlich können wir nicht alle unsere 50 Kurse in der Woche jetzt online stellen, aber wir möchten zumindest eine Auswahl bieten“, erklärt Alexander Pioßek, der normalerweise für das Kursprogramm zuständig ist und sich derzeit um die technische Umsetzung der Videos kümmert.

Auch für Ina Zurek, Tanzpädagogin und Fachdozentin für klassisches Ballett, erfordert die aktuelle Situation gerade jede Menge Kreativität, um ihre Unterrichtsstunden „weiterhin am Laufen zu halten.“ So bietet sie ebenfalls Online-Ballett-Training an und hat zugleich ein Entertainmentpaket mit zusätzlichen Videos, Rätseln und weiteren Animationen zum Mitmachen für ihre jüngsten Schüler geschnürt. „Diese Zeit erfordert eine große Kreativität und ein gewisses Improvisationstalent. Natürlich fehlt auch mir der persönliche Kontakt, aber ich freue mich über das große positive Feedback meiner Kursteilnehmer, die mit großer Begeisterung mitmachen“, sagt Zurek.

Auch wenn die Brinkumer Übungsleiter weiterhin aktiv sind und sich via Bildschirm ins Gedächtnis ihrer Kursteilnehmer rufen, können sie es dennoch kaum erwarten, bis der normale Sportbetrieb endlich wieder zum Alltag gehört. „Unser Verein hat durch die verschiedenen Sportstätten und Anlagen viele Möglichkeiten, um den Trainingsbetrieb an die entsprechenden Anforderungen anzupassen. Wir könnten zum Beispiel Outdoor-Training anbieten“, sagt Gärtner. Darüber hinaus wurde vereinsintern bereits beschlossen, dass die Sportstätten auch in den Sommerferien geöffnet bleiben könnten.

Weitere Informationen unter www.jahn-brinkum.de.