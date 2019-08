Auf die Plätze, fertig, los: In Weyhe ging es wieder quer durch die Ortsteile. (Michael Braunschädel)

Weyhe. Hans Röhrs und Meyke Peters hatten sich schon früh in Stellung gebracht. Direkt gegenüber des Dreyer Ortsschilds an der Straße Zweiter Gang standen die beiden am Sonnabendabend und hielten ihr Schild in die Höhe. „Hopp Dirk!“, stand darauf und das galt ihrem „Lokalmatador aus der Dreyer Straße“, wie Hans Röhrs lachend sagte, „er ist hier der Star“.

Weit hatten sie es nicht, um ihren Nachbarn Dirk Heizwedel beim Weyher Ortsschild-Lauf anzufeuern. Denn die Dreyer Straße kreuzt Zweiter Gang. „Wir saßen gestern noch beim Grillen zusammen“, erzählte Peters und Röhrs ergänzte: „Da haben wir uns gedacht, wir feuern ihn an.“ Als der Athlet schließlich die Station passierte, begleiteten sie ihn für einige Sekunden mit Jubelrufen. Kurz einen Schluck getrunken, den Zuspruch freudig entgegengenommen, dann ging es für ihn auch schon weiter.

Während gegen 18.15 Uhr nach mehr als zwei Stunden mehr und mehr Läufer das Dreyer Ortsschild passierten, warteten Mareike Spratte und Dennis Dormuth geduldig an der Kreuzung am Kilometerpunkt 25,6 von insgesamt 33. Sie waren die Einzigen, die mit einer Neunerstaffel starteten und durften entsprechend erst loslaufen, wenn der Teamkollege seine Strecke absolviert hatte, während die ersten Einzelläufer wie Heizwedel oder kleinere Staffeln schon vorbeizogen.

Für Spratte war es der erste Ortsschildlauf. „Unsere Mannschaftsführerin hat uns dazu motiviert“, sagte die Korbballerin der dritten Mannschaft des TuS Sudweyhe. Das Team nutze die Veranstaltung als Vorbereitung auf den Start der kommenden Saison. „Es ist mal etwas anderes“, sagte Spratte zum Ortsschildlauf und zeigte sich sichtlich begeistert von der Veranstaltung: „Das hat bei uns voll den Teamgeist hervorgerufen. Sonst sind alle beschäftigt.“ Doch für den Lauf kam das Team zusammen – mal abgesehen von einer Abtrünnigen, die als Gemeindemitarbeiterin für die Gemeindestaffel lief.

Für Dennis Dormuth war der Weyher Ortsschildlauf dagegen vertrautes Terrain. Mit seinem Team von Laufspass Niedersachsen war er bereits im Vorjahr gestartet und wollte sich den Spaß auch an diesem Wochenende nicht nehmen lassen, bevor er am Sonntag zum Rosengartenlauf in Hamburg fuhr. „Uns hat es hier letztes Jahr gut gefallen, vor allem mit der variablen Teilnehmerzahl, dem Shuttle-Service und der Verpflegung.“ Die etwas mehr als sieben Kilometer waren für den Halbmarathonläufer jedoch mehr eine Aufwärmübung.

Um 18.32 Uhr war dann Dormuths Einsatz gefragt. Ziemlich außer Puste sprintete Teamkollegin Ute Meyer zu ihm und rief ihm bei der Ablösung zu: „Lauf, Hase!“ Der Kosename hat einen besonderen Grund, wie sie nach einer kurzen Verschnaufpause erklärte: Sie lernten sich bei einem Osterlauf für Kinder kennen, bei dem Dormuth im Osterhasen-Kostüm startete. Für Meyer war es derweil dahingehend ein Debüt, dass sie erstmals an einer reinen Laufveranstaltung teilnahm. „Ich mache sonst Extrem-Hindernisläufe wie 'Strong Viking'“, erzählte sie. Laufen sei für sie sonst der Zweck, um von einem Hindernis zum nächsten zu gelangen. „Ich wollte das mal ausprobieren, es war schön“, sagte sie.

Für die von Dormuth so gelobte Verpflegung an den Stationen waren in Dreye Nicole Taßler und Tochter Amelie zuständig. So schnitten sie Bananen und Äpfel, füllten Wasser, Cola und isotonische Getränke in die Becher für die Athleten und sorgten auch für musikalische Beschallung an ihrem Stand. „Es ist eine nette Geschichte, den Ort zu sehen und zu präsentieren verbunden mit dem Sport“, sagte die Helferin aus Sudweyhe über ihre Motivation. Tochter Amelie gefiel vor allem der Aspekt, „dass man dabei mithelfen kann“. Ob sie auch einmal starten möchte? Da strahlte die Zehnjährige und nickte.

Im kommenden Jahr darf auch Einzelstarter Dirk Heizwedel mit weiterer Unterstützung rechnen. „Der Plan ist, mit einer Neunerstaffel mit Jungen und Alten aus dem Ort zu starten“, sagte Meyke Peters. „Wir trainieren dann ab dem Frühjahr, damit wir ganz vorne mit dabei sind“, kündigte Nachbar Hans Röhrs an.