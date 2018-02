Bedenken gibt es, ob Brinkum-Nord noch mehr Verkehr durch weiteres Gewerbe und weiteren Einzelhandel vertragen kann. (Udo Meissner)

Der Start ist gemacht, die erste Hürde genommen: Ohne großen Klärungs- oder Aussprachebedarf hat der Stuhrer Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt am Donnerstagabend die Pläne für die Ansiedlung von Sportartikel-Händler Decathlon in Brinkum-Nord zur Kenntnis genommen. Wobei der Name des Sportartikel-Fachmarktes in der Sitzung nicht ein einziges Mal fiel. In den sozialen Netzwerken war nach Bekanntwerden der Niederlassungsabsichten zwischen Toom-Baumarkt und Teppich Kibek deutlich intensiver diskutiert worden. Und die Reaktionen im Netz waren durchweg positiv.

Nun ging es aber recht nüchtern und theoretisch um die notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes und das Aufstellen eines entsprechenden Bebauungsplanes. Monika Dralle vom Ingenieurbüro IPW hatte den Hintergrund der formellen Erfordernis im Gremium noch einmal dargestellt wie auch die vom Unternehmen formulierten Rahmenbedingungen. Wie bereits berichtet, beachtsichtigt Decathlon, an der Ecke Gottlieb-Daimler-Straße und Robert-Bosch-Straße einen Sportartikel-Fachmarkt mit einer Gesamtverkaufsfläche von maximal 3800 Quadratmetern zu errichten. 1300 Quadratmeter sind für Sportbekleidung vorgesehen, auf die übrige Fläche würden sich die Bereiche Sportgeräte, Camping, Fahrräder und Zoobedarf verteilen.

Letztlich sprach sich der Ausschuss dafür aus, den nächsten Schritt in dieser Angelegenheit zu machen. Das wäre eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung, die laut Monika Dralle bereits im März anlaufen soll.

Nur Jan-Alfred Meyer-Diekena von der FDP-Fraktion gab den Bedenkenträger. „Wir werden erhebliche Probleme bekommen. Da muss man schon jetzt sehr lange stehen, bis die Kreuzung passiert werden kann“, äußerte er Skepsis hinsichtlich einer zusätzlichen Verkehrsbelastung für diesen ohnehin schon stark befahrenen Bereich. Ob vor Ikea nicht ein Kreisverkehr die Lösung des Problems sein könnte, wollte der Liberale von der Verwaltung wissen.

Kreisel eine Möglichkeit?

Stadtplaner Christian Strauß entgegnete zunächst, der Knotenpunkt sei guterachterlich betrachtet worden, es habe eine Verkehrszählung gegeben. Das Ergebnis: Es gebe „minimale Leistungsreserven“ für den Kreuzungsbereich der B 6. Der Grund: Teppich Kibek werde weniger stark frequentiert als vor der Eröffnung im Jahr 2008 erwartet. Um einen Kreisel einzurichten, müssten zudem Flächen erworben werden. „Da werden sicherlich hohe Preise aufgerufen“, sagte Strauß voraus. Und es wären hier bis zu 14 verschiedene Fahrbeziehungen berücksichtigen. Dennoch sagte er zu: „Man kann das mal durchspielen.“

Es war aber nicht das einzige Mal an diesem Abend, dass Meyer-Diekena weiter steigende Verkehrsbelastungen ins Feld führte. Die befürchtet er auch bei der angedachten Erweiterung von Brinkum-Nord nach Westen. Der Bebauungsplan dazu ist schon weiter als der im Osten, Andreas Taudin vom Büro NWP konnte nun die im Verfahren von verschiedenen Stellen vorgebrachten Eingaben vorstellen.

Ochtum-Park wächst nicht weiter

Hintergrund ist ein vergrößerungswilliger örtlicher Maschinenbaubetrieb, der gerne an die Bergiusstraße ziehen würde, in unmittelbare Nähe zum Ochtum-Park also. Dafür wäre ein neues Gewerbegebiet auszuweisen, kein Industriegebiet, wie Taudin betonte. Der konnte somit aber auch die Annahme zerstreuen, es gehe um eine Erweiterung des Einzelhandels. Nicht einmal Werksverkauf soll zugelassen sein.

Die verkehrliche Anbindung wäre über einen Anschluss an die Wendeanlage gewährleistet, erklärte Taudien. Jan-Alfred Meyer-Diekena reichte das nicht. Er kritisierte, bei den Planungen habe offenbar nur die Bergiusstraße eine Rolle gespielt. Wie der Verkehr weiter über die Carl-Zeiss-Straße abfließen soll, sei außer Acht gelassen worden. Und Taudien konnte dem nicht wirklich widersprechen.