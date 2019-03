Die Reihe sich kurz nacheinander abspielender Geldautomaten-Sprengungen nahm Mitte Februar an der Syker Straße in Brinkum ihren Anfang. Inzwischen sind es drei Vorfälle an vier Automaten in Stuhr und Weyhe. (Kelm)

In der vergangenen Woche ist es zur vierten Sprengung eines Geldautomaten in den Gemeinden Stuhr und Weyhe innerhalb eines Monats gekommen. Unbekannte schlugen in Brinkum, bei zwei Geldautomaten in Kirchweyhe und zuletzt in Dreye zu, mindestens im ersten und letzten Fall waren sie erfolgreich (wir berichteten). Mehrere Geldinstitute sind betroffen.

Eine gewisse Besorgnis herrscht auch bei der Sparkasse Syke, die insgesamt 29 Ausgabestellen betreibt. Viel, sagt Sprecher Dennis Landt, könne vorsorglich nicht getan werden. Sicherheitstechnisch sei die Sparkasse gut aufgestellt, Videoüberwachung sei längst Standard bei den 24 Stunden lang zugänglichen Selbstbedienungsschaltern. Im Unternehmen hoffe man, den gewohnten Service auch in Zukunft aufrecht zu erhalten. „Wir würden das gerne. Man wird das nun beobachten müssen“, hält Landt die Option für verkürzte Öffnungszeiten offen. Der SB-Pavillon der Sparkasse in Dreye war zuletzt Ziel der Täter. Der Raum, in dem der gesprengte Geldautomat stand, wurde zerstört, ein Feuer war ausgebrochen. Der Pavillon ist vorerst nicht nutzbar. Zu Schadenssumme und dazu, inwieweit die Versicherung dafür aufkommt, möchte sich die Bank nicht äußern.

So auch die Volksbank Syke, die 20 Geldausgabeautomaten in Bassum, Stuhr, Syke und Weyhe stehen hat. Laut Vorstand Bernd Meyer ist eine Beschränkung der Öffnungszeiten denkbar, sollte sich die Lage weiter zuspitzen. Es seien bereits Techniken im Einsatz, die Zugriffe auf Geldautomaten verhindern sollen. Dass Kunden verunsichert wären durch die Vorfälle, sei noch nicht an ihn herangetragen worden. Meyer betont: „Das wichtigste ist, dass niemand zu Schaden kommt.“ Was dem Syker Volksbank-Chef Sorge bereitet, ist das Vorgehen der Täter, die es offenbar nicht mehr nur auf ländliche, sondern städtisch geprägte Gebiete abgesehen hätten. So war es etwa im Falle der Brinkumer Volksbank-Filiale mitten im Ortskern.

Die Polizei beobachtet ein vergleichbares Vorgehen bei den Taten, von einer Serie möchte Thomas Gissing, Sprecher der Polizeiinspektion Diepholz, aufgrund der noch laufenden Ermittlungsarbeit nicht sprechen. Festzuhalten ist jedoch: Landesweit beschäftigt die Problematik die Polizei seit Längerem. 2018 sind laut Landeskriminalamt (LKA) 54 Taten begangen worden, 17 Mal erfolgreich. 2017 waren es noch weniger als die Hälfte, bei elf erfolgreichen Versuchen. 2015 ist eine Sonderkommission (Soko) in Niedersachsen eingerichtet worden. Die Vorgehensweise ist nach Information des LKA meist ähnlich. Die Geldautomaten werden meistens aufgehebelt, ein Gasgemisch wird hineingeleitet, anschließend wird per elektrischer Zündung die Sprengung ausgelöst. Meist hatten es Täter in der Vergangenheit auf Filialen in Grenznähe und ländlichen Gebieten abgesehen, mittlerweile hat sich das ausgedehnt. Die Polizei geht dabei von drei Gruppen aus. Die zahlenmäßig größte mit rund 300 Personen besteht vermutlich aus niederländisch-marokkanischen Tätern, die aus den Niederlanden anreisen. Darüber hinaus bringt die Polizei reisende osteuropäische Gruppen mit den Taten in Zusammenhang sowie Nachahmungstäter. Letztere erklärten vor allem den hohen Anstieg der Fallzahlen von 2017 auf 2018.

Auch die Feuerwehr beschäftigt die Thematik. Für sie bedeuten die Sprengungen vor allem einen hohen zeitlichen und personellen Aufwand – gerade wenn Bankfilialen in Wohngebieten liegen. Häufig befinden sich die Gasflaschen, durch die die Sprengung hervorgerufen wurde, noch vor Ort. „Man weiß zunächst nicht, ob noch Gas austritt“, sagt Weyhes Gemeindefeuerwehrsprecher Steffen Wohlers. Bei den Explosionen in Kirchweyhe und Brinkum sei das der Fall gewesen, spezielle Messgeräte aus Sudweyhe wurden angefordert. Die Einsatzkräfte mussten Anwohner aus ihren Wohnungen holen. Bei der Sprengung in Dreye brach ein Feuer aus, das die Wehr beschäftigte. Da die Vorfälle sich bislang nachts abspielten, leuchtete die Feuerwehr die Einsatzstelle auch für die Ermittlungsarbeiten der Polizei aus, erst gegen Tagesanbruch rückte sie ab.

Laut LKA haben Banken mehrere Möglichkeiten, sich zu schützen. Durch Sicherheitsverglasung, einbruchshemmende Türen und Fenster oder alarmgesicherte Zugangstüren etwa. Auch seien Systeme auf dem Markt, die ein eingeleitetes Gasgemisch erkennen und neutralisieren oder Geldscheine einfärben, um sie unbrauchbar zu machen. Sparkasse und Volksbank jedenfalls hoffen nun auf schnelle Ermittlungserfolge der Polizei.