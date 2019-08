Sind auch offiziell in Stuhr angekommen: Die Praxisteilhaber Steffen Burkhardt (von links), Ives Garre, Margarete Bomhoff und Tobias Brockmöller erhielten zur Begrüßung die Stuhr-Flagge von Sigrid Rother. (Braunschädel)

Stuhr-Brinkum. Viel Trubel herrschte am Sonntag an der Bremer Straße 79 in Brinkum. Nach 13 Monaten Bauzeit wurde dort die neue Praxisklinik Brinkum offiziell eingeweiht. Das 4,5-Millionen-Euro-Projekt bekam dabei viel Lob von allen Seiten. Und auch einige ehemalige Stars von Werder Bremen schauten bei der Party zur Einweihung vorbei.

Stuhrs stellvertretende Bürgermeisterin Sigrid Rother ließ in ihrem Grußwort die Stationen der Praxisklinik passieren: Baubeginn im Juni 2018, Richtfest im vergangenen November und Fertigstellung im August diesen Jahres. „Das ist eine sehr, sehr sportliche Zeit“, befand sie. Auf 1200 Quadratmetern sei eine „hochmoderne und auf dem neuestens technischen Stand“ stehende Praxisklinik entstanden, so Rother.

Sieben Ärzte und rund 20 Mitarbeiter kümmern sich dort bereits seit vergangenem Montag um die Patienten. Unter den Mitarbeitern seien auch zwei Ausbildende. „Das zeigt die Bereitschaft zur Förderung von qualifizierten Nachwuchs“, lobte Rother. Die Praxisklinik stütze nicht nur die medizinischen Dienstleistungen vor Ort und die Stuhrer Bürger, sondern mache auch den Wirtschaftsstandort attraktiver und sei für die Bevölkerung in der Region da.

Praxisteilhaber Tobias Brockmöller erinnerte an den Start der chirurgischen Klinik in Weyhe. Dort wurde sie im Jahr 1989 von Ulrich Kuhlmann als Einzelpraxis gegründet. „Die Praxis hat sich stetig erweitert“, sagte Brockmöller. Am neuen Standort möchten die Ärzte in den Bereichen Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Gefäßchirurgie, Viszeralchirurgie und Kinderorthopädie tätig werden. Hinzu sollen auch noch die Bereiche Akkupunktur und Ernährungsberatung kommen, um die Patienten ganzheitlich behandeln zu können, so Brockmöller.

Auch mit dem Start der Patientenbetreuung zeigte er sich zufrieden. „99 Prozent sind fertig“, sagte er. Das Team sei nun noch dabei, Abläufe zu straffen und zu verbessern. Die Mitarbeiter hätten den Umzug „mit viel Herzblut“ gemeistert. Am vergangenen Mittwoch sei bereits die erste OP in einem der zwei Operationsräume über die Bühne gegangen. „Es ist ein ganz anderes Arbeiten in den hochmodernen Räumen“, schwärmte Brockmöller.

Dem konnte auch Steffen Burkhardt, Facharzt für Chirurgie und Orthopädie und neben Brockmöller, Margarete Bomhoff und Ives Garre Praxisteilhaber, zustimmen. „Wir sind sehr froh, hier zu sein. Die Räume in Weyhe waren einfach zu klein“, sagte er. Bomhoff, die bereits seit 17 Jahren zu der Praxisgemeinschaft gehört, freute sich auf die Arbeit „zwischen Einzelpraxis und großer Klinik“. Garre, der seit einem Jahr Teil des Teams ist und vorher in einem Krankenhaus gearbeitet hat, blickt der neuen Aufgabe erwartungsvoll entgegen. Nun gehe es darum, das tolle Gebäude mit Leben zu füllen.

Burkhardt war es, der das Programm der Eröffnungsfeier mit startete. Als Teil der deutschen Ärzte-Nationalmannschaft trat er bereits am Vormittag gegen die Werder-Allstars auf der Sportanlage des Brinkumer SV an. Und die Bremer waren mit einigen hochkarätigen Namen gekommen. So standen unter anderem Werder-Legende Ailton, Meister-Torwart Andreas Reinke, Ex-Coach Alexander Nouri, Uwe Harttgen und Frank Ordenewitz auf dem Platz. Entsprechend deutlich fiel auch das Ergebnis aus. So gewannen die Werderaner mit 12:4. „Wir waren im Durchschnitt 20 Jahre älter. Es war schwierig, fußballerisch, aber auch konditionell“, analysierte Burkhardt den munteren Kick vor rund 120 Zuschauern, bei dem sich der Torwart der Ärzte-Mannschaft die Schulter auskugelte. Seine Kollegen konnten die Verletzung aber auf dem Spielfeld beseitigen.

Einige der Werder-Stars kamen später auch zur Autogrammstunde. Die längste Schlange bildetet sich, wie zu erwarten, vor Ailton. Auch Werders Ex-Trainer und Brinkumer Thomas Schaaf schaute sie sich wie viele andere Gäste in den Räumlichkeiten um. Im Rahmenprogramm sorgten Pianist Josef Barnickel mit seiner Band, Magier Tim Jantzen sowie eine Kunstausstellung, Vorträge und Angebote für Kinder für gute Stimmung.