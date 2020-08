In Fahrenhorst stand ein Straßenabschnitt in der Heimkäme nach dem Starkregen unter Wasser. (Feuerwehr Fahrenhorst)

Weyhe/Stuhr. Erst die Hitze, dann das Unwetter: Nachdem die vergangenen Wochen vor allem durch viel Sonnenschein und hohe Temperaturen dominiert worden sind, gab es nun am Wochenende und am Montag in der Region ordentlich Starkregen. Durch die plötzlichen Wassermengen ist es auch in Weyhe und Stuhr vermehrt zu vollgelaufenen Kellern oder überschwemmten Straßen gekommen. Auch mehrere Blitzeinschläge hat es in der Gemeinde Weyhe gegeben. Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz.

Nachdem die Weyher Feuerwehr bereits am Sonnabend zu vollgelaufenen Kellern an die Kant- und Kleiststraße sowie in der Nacht zu Montag zum Habichtweg gerufen worden ist, kam es im Laufe des Montags zu zahlreichen weiteren Einsätzen aufgrund der Wetterlage in der Gemeinde Weyhe. Der Tag begann für die Feuerwehren bereits um 6.44 Uhr: In ein Haus an der Rumpsfelder Heide war ein Blitz eingeschlagen, woraufhin es dort zu einer leichten Rauchentwicklung gekommen war. Die alarmierten Feuerwehren Leeste und Erichshof kontrollierten das beschädigte Haus auf eine Brandentwicklung, was aber nicht der Fall war.

Um kurz nach 9 Uhr folgte dann die nächste Alarmierung aufgrund eines Blitzeinschlages, allerdings dieses Mal in der Frankfurter Straße im Ortsteil Kirchweyhe. Die Feuerwehr Kirchweyhe kontrollierte die Einsatzstelle dort. Außerdem war am Montagmorgen ein Blitz in einen Baum an der Böttcherei in Weyhe eingeschlagen (wir berichteten). Weil der Baum dadurch massiv beschädigt worden ist und Äste abzubrechen drohten, wurde die Straße kurzfristig für Dienstag gesperrt.

Der gegen 9 Uhr einsetzende Starkregen führte außerdem zu diversen weiteren Einsätzen. Um 9.12 Uhr wurde die Feuerwehr Lahausen mit dem Stichwort „Keller unter Wasser“ in die Straße Reinerskamp alarmiert. „Vor Ort konnte festgestellt werden, dass alle Keller von einem Reihenhaus mit acht Wohneinheiten betroffen waren“, berichtet Steffen Wohlers, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Weyhe. Sowohl im Garagenbereich als auch im Gartenbereich standen bis zu 40 Zentimeter Wasser.

Ein ähnliches Bild zeigte sich auch in den Straßen Am Meyerkamp und Am Wasserturm. Um ausreichend Pumpen und auch Personal vor Ort zu haben, wurden die Feuerwehren Leeste und Dreye zur Einsatzstelle beordert. „Da es im Laufe des Tages immer wieder zu Starkregen kommen sollte, wurde entschieden, dass durch die Feuerwehr Melchiorshausen Sandsäcke an die Einsatzstelle gebracht werden sollen, um die Keller vor weiterem Wasser zu schützen.“ Als der Regen dann allerdings nachließ und das Wasser zügig ablief, musste die Feuerwehr nicht mehr an allen Stellen tätig werden. Zeitgleich wurde jedoch ein weiterer Einsatz im Siedlungsweg gemeldet, wo die Feuerwehr Sudweyhe aktiv wurde.

Um die laufenden und eventuell folgende Einsätze vor Ort besser koordinieren zu können, wurde um 9.53 Uhr die ELO (Einsatzleitung Ort) Weyhe alarmiert, die im Feuerwehrhaus Leeste eine Befehlsstelle errichtete. Ein weiterer Einsatz folgte um 12 Uhr in der Stauffenbergstraße: Auch hier befand sich Wasser im Keller. Nach Ende dieses Einsatzes gegen 13.30 Uhr konnten alle Feuerwehren wieder an ihre Standorte zurückkehren und die Befehlsstelle wurde aufgelöst.

Gegen 15 Uhr kontrollierte der Ortsbrandmeister Lahausen eine Einsatzstelle in der Straße Am Wasserturm. Dort war aber kein weiteres Einschreiten der Feuerwehr nötig. Der letzte Einsatz an dem arbeitsreichen Tag erfolgte schließlich um 21.52 Uhr durch einen Baum auf der Straße „Zweiter Gang“, der durch die Feuerwehr Dreye beseitigt wurde. An dem Tag waren alle Feuerwehren der Gemeinde Weyhe, teilweise sogar mehrfach und über mehrere Stunden im Einsatz.

In Stuhr war die Feuerwehr am Montagmorgen gleich zweimal nach Brinkum ausgerückt, weil dort, wie berichtet, in einem Gewerbebetrieb an der Gottlieb-Daimler-Straße eine Halle samt Grube mit Wasser vollgelaufen sowie die Fahrbahn der Bassumer Straße überflutet worden war. Einen weiteren Einsatz hat außerdem die Ortsfeuerwehr Fahrenhorst zu vermelden, die gegen 17.25 Uhr zu einem Straßenabschnitt an der Heimkäme gerufen wurde. Dort stand die komplette Fahrbahn teilweise 40 Zentimeter unter Wasser, das nicht mehr abfloss.

Nachdem die ersten zwei Gullys geöffnet wurden, floss ein Großteil des Wasser relativ schnell ab, berichtet Nils Conrad, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Stuhr-Fahrenhorst. Zusätzlich wurden außerdem zwei Pumpen eingesetzt, um das Wasser über einen Wall in ein Waldstück zu pumpen. Nach knapp einer Stunde konnte das Einsatzende gemeldet werden. Ein weiterer bei der Fahrenhorster Wehr eingegangener Hinweis wurde von dem stellvertretenden Ortsbrandmeister kontrolliert, dort war aber kein Eingreifen der Feuerwehr mehr nötig.