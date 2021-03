Das Kirchweyher Ehepaar Kurt und Christa Vockel hat seine erste Corona-Impfung im Weyher Impfzentrum in der Leester Mehrzweckhalle hinter sich. 20 Minuten müssen sie zur Kontrolle warten, ehe sie gehen dürfen. (Alexandra Penth)

Die Nervosität ist Anneliese Sandvoß anzumerken, als sie bei ihrer Tochter eingehakt zum Zelt geht, in dem sie jeden Moment ihre erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten wird. Am Boden kleben Pfeile zur Orientierung, seitlich zieht sich Absperrband durch die Halle. Es sei eine große Erleichterung, einen Termin bekommen zu haben, sagt die 82-Jährige. Die Kirchweyherin musste für ihre Spritze nicht etwa zum Impfzentrum nach Bassum fahren, sondern ist eine von etwa 800 Impflingen, die an zwei Tagen in der Gemeinde Weyhe geimpft werden.

Die Mehrzweckhalle neben dem Rathaus ist dafür zur dezentralen Impfstation geworden. Diese ist aufgrund der Pandemie ohnehin derzeit ungenutzt, aber: „Man hätte hier vor 14 Tagen noch Tennis spielen können“, beschreibt Weyhes Bürgermeister Frank Seidel den Wandel und betont: „Die Leute im Rathaus haben eine Herkulesaufgabe hinter sich.“ Die Halle darf nur betreten, wer einen Termin hat. Nachdem das dezentrale Impfen der Gruppe über 80 Jahren freigegeben worden war, hat die Gemeinde 2074 Bürger in der Altersgruppe angeschrieben - nicht wissend, wer bereits einen Termin erhalten hat oder geimpft ist. Mit einem Drittel an nicht Geimpften aus der Altersgruppe hatte die Gemeinde grob gerechnet, die Zahl der Rückmeldungen lag etwas darüber. 800 Menschen haben nun einen Termin in ihrer Gemeinde erhalten, das mobile Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) impft sie.

„Es ist ein Bilderbuchobjekt“, lobt Theres Mattke, die gemeinsam mit Simon Becker die Leitung des mobilen DRK-Impfteams innehat, die Umsetzung. Vorschriften, wie eine Impfstation einzurichten ist, gebe es nicht, jedoch Pläne, die eine Vorstellung davon vermitteln sollen. Das in Weyhe umgesetzte „Einbahnstraßensystem“ für Geimpfte ist laut Becker ideal. Nach der Anmeldung und dem kontaktlosen Messen der Temperatur geht es für die Impfwilligen zum ärztlichen Vorgespräch, das abklopfen soll, in welcher gesundheitlichen Verfassung derjenige ist, ob es Vorerkrankungen gibt und welche Medikamente eingenommen werden. Es komme vor, dass der Arzt aus medizinischen Gründen entscheidet, keine Spritze zu verabreichen, sagt Simon Becker. Das sei bis zu dreimal pro Kommune der Fall.

Je 400 Impfungen sind an beiden Tagen geplant, die Halle würde sogar Kapazitäten für bis zu 1000 Impfungen am Tag hergeben, sagen die Leiter des Impfteams, das mit elf Mitarbeitern und vier Impfärzten vor Ort ist. Weil es vom Ablauf passender ist, rückt das Impfteam neben Montag auch an diesem Dienstag an. Weyher, die 80 Jahre und älter sind und noch keinen konkreten Termin haben, können sich für diesem Dienstag noch spontan per E-Mail an impfen(at)weyhe.de oder Detlef Plate im Weyher Rathaus unter 04203/71110 wenden. „Wir liegen eine Stunde vor unserem Zeitplan“, sagte Theres Mattke am Montag zwei Stunden nach dem Start. Wartezeiten gebe es nicht.

Allein zwei Mitarbeiter des DRK sind für den Impfstoff zuständig, die Überprüfung der Kühlung und das Aufziehen der Spritzen etwa. Am Montag ist es der Impfstoff von Biontech/Pfizer, der verabreicht wird. Grundsätzlich gilt laut Mattke: „Wir wissen erst am Tag der Impfung, welchen Impfstoff wir bekommen.“ Die Mitarbeiter seien routiniert im Umgang mit den Vakzinen. An einem typischen Arbeitstag impft das mobile Team fünf Stunden, plus Logistik sind die Mitarbeiter nach etwa zehn Stunden mit ihrer Arbeit fertig. In dieser Woche wird das Team auch noch drei Kommunen am Sonnabend ansteuern. „Unser Ziel ist es, alle Menschen über 80 im Landkreis bis Ende März mit der Erstimpfung zu versorgen“, sagt Mattke.

Mindestens sechs Wochen bleibt die Mehrzweckhalle in Weyhe so, wie sie ist. Die Zweitimpfung steht immerhin noch an. Auch darüber hinaus wäre Bürgermeister Seidel bereit, die Halle als Impfstandort zur Verfügung zu stellen - auch für andere Kreiskommunen. Wie die Impfung der nachfolgenden Gruppen nun aber weitergehen soll, das wissen auch Simon Becker und Kollegin Theres Mattke noch nicht.

Nach der Impfung in einem der drei Pavillons, die eigentlich dem Weyher Kulturbereich gehören, warten die Geimpften 20 Minuten auf Stühlen, damit sie in dieser Zeit noch unter Beobachtung sind. Für das Ehepaar Kurt und Christa Vockel war das Impfen kurz und beinahe schmerzlos. „Es hat gut geklappt. Nach einer halben Stunde sind wir gleich auch schon wieder weg“, sagt Kurt Vockel. Seine Frau ergänzt: „Ich habe die Nadel kaum gespürt.“