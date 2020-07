So soll die neue Rettungswache in Stuhrbaum aussehen, wenn sie fertig ist. (LANDKREIS DIEPHOLZ)

Der Startschuss für den Bau der neuen Rettungswache in Stuhr ist gefallen. Am Freitag erfolgte der obligatorische erste Spatenstich mit Landrat Cord Bockhop, Bürgermeister Stephan Korte sowie Vertretern des Rettungsdienstes. „Der Baubeginn hat sich ein bisschen verzögert, weil die Planungen umfangreicher waren als zunächst angenommen“, erzählt Klaus Speckmann, Fachdienstleiter Bevölkerungsschutz. Weil das Grundstück in Stuhrbaum teils im Überschwemmungsgebiet liegt, würden die Erdarbeiten etwas umfangreicher ausfallen, weil man im rückwärtigen Bereich des Grundstücks hin zum Stuhrgraben den Boden etwas abtragen muss, während der vordere Teil des Areals etwas höher gelegen sein soll. Speckmann zeigte sich aber zuversichtlich, dass es nun zügig mit dem Bau vorangehen wird.

Im April 2021 soll, wenn alles nach Plan läuft, die neue Rettungswache stehen. Bereits in der kommenden Woche sollen die Erdarbeiten weitestgehend abgeschlossen sein und soll der Hochbau beginnen. „Es geht direkt weiter“, erzählt Architekt Jürgen Schlake. Die Ausschreibungen seien bereits alle durch und die Aufträge schon vergeben. Zum Winter soll das Gebäude bereits geschlossen sein, sodass auch über die kalten Monate drinnen weiter gewerkelt werden kann.

Rund 560 Quadratmeter Grundfläche soll die neue Rettungswache umfassen, von denen allein 170 Quadratmeter für die Fahrzeughalle mit drei Einstellplätzen eingeplant sind. Das L-förmig angelegte Gebäude soll außerdem diverse Funktionsräume etwa zur Desinfektion der Einsatzmittel oder als Lager für medizinisches Material enthalten. Darüber hinaus ist ein Bereich für die Mitarbeiter vorgesehen: Neben Aufenthalts- und Sanitärräumen gibt es auch Ruheräume für die Nachtschichten sowie Räume für die Ausbildung neuer Notfallsanitäter, da es sich bei dem Neubau um eine Lehrrettungswache handelt. „Es ist immer schwierig, gute und qualifizierte Mitarbeiter zu finden“, erklärt Landrat Cord Bockhop. Und der Bedarf an Notfallsanitätern sei besonders hoch. Deswegen sei es wichtig, auch entsprechend eigene Nachwuchskräfte auszubilden.

Griffen für den ersten Spatenstich gemeinsam zur Schaufel (von links): Architekt Jürgen Schlake, Klaus Speckmann vom Fachdienst Bevölkerungsschutz des Landkreises, Landrat Cord Bockhop, Stuhrs Bürgermeister Stephan Korte sowie Sven Aufderheide, Leiter der Rettungswache Stuhr, und Dirk Seifert vom Rettungsdienst Landkreis Diepholz. (Braunschädel)

Dass der Neubau, für den insgesamt rund 1,9 Millionen Euro veranschlagt worden sind, überhaupt gebaut wird, hängt generell auch mit dem erhöhten Bedarf zusammen. Deswegen wird seit Juli 2017 der Stuhrer Standort als eigenständige Rettungswache mit einem Fahrzeug durch den Rettungsdienst des Landkreises Diepholz betrieben. Allein 2019 wurden von dort aus mehr als 2500 Fahrten absolviert. Und die Tendenz der Einsätze ist im ganzen Kreisgebiet weiter steigend, die Fahrten des Rettungsdienstes haben im vergangenen Jahr bereits um zehn Prozent zugelegt. Deswegen rüstet auch der Landkreis entsprechend nach, aus gerade einmal vier Rettungswachen sind in den vergangenen zehn Jahren inzwischen elf geworden.

Und eine davon ist eben die in Stuhr. „Wir sind hier mit einer Behelfssituation in Brinkum gestartet“, erklärt Bockhop. Doch dass die Unterbringung in Brinkum keine Dauerlösung sein könnte, war schnell allen klar. Dort ist zum einen nur Platz für ein Fahrzeug. Außerdem liegt die Wache nicht ideal, es sollte ein Standort weiter westlich in der Gemeinde gefunden werden, um auch die Versorgung der westlicheren Ortsteile besser versorgen zu können. Außerdem sind die Bedingungen für den Rettungsdienst am derzeitigen Standort an der Hermannstraße alles andere als ideal. „In dem jetzigen Altbau gibt es zum Beispiel eine sehr steile Treppe“, erklärt Speckmann. Wenn es bei einem Notfall schnell gehen müsse, könne das zu einer echten Stolperfalle werden.

Das kann in der neuen Rettungswache dann nicht mehr passieren. Denn das gesamte Gebäude ist ebenerdig geplant, so wie es die DIN-Norm für Rettungswachen, die seit 2017 in Kraft ist, vorsieht. Generell werden dadurch auch die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter besser. „Das ist auch wichtig, um Personal zu gewinnen oder zu halten“, erklärt Speckmann. Statt der derzeit zehn Einsatzkräfte sollen in der neuen Rettungswache dann 15 unterkommen. Neben einem Rettungswagen, der rund um die Uhr zur Verfügung steht, soll dort auch ein zusätzlicher Tages-Rettungswagen sowie ein Ersatzfahrzeug stationiert werden. Mit den zusätzlichen Kapazitäten soll dann auch die steigende Einsatzzahl in Stuhr besser abgedeckt werden können. Denn um die anfallenden Einsätze in der Gemeinde bewältigen zu können, müssen derzeit auch der Rettungsdienst aus Bremen sowie andere Rettungswachen noch in erheblichem Umfang in Stuhr aushelfen. „Wir haben mit Stuhr eine hochverdichtete Gemeinde“, erklärt Bürgermeister Stephan Korte. Daher sei der Einsatz eines weiteren Rettungsfahrzeuges wichtig. „Das bringt auch für die Stuhrer noch mal ein Stück weit mehr Sicherheit.“

Falls der Bedarf auch in den kommenden Jahren noch weiter steigen sollte, besteht beim jetzigen Neubau auch noch Potenzial für einen weiteren Ausbau. „Wir haben so geplant, dass man auf jeden Fall noch einen vierten Stellplatz bauen könnte“, berichtet Speckmann. Und auch bei den anderen Räumen könnte man entsprechend nachrüsten.