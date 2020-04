Wollen mit den bunten Steinspuren im Wald Freude entfachen (von links): Michaela Schnelle und Kristina Davis. (Vasil Dinev)

Stuhr. Die beiden Ketten haben mittlerweile eine beachtliche Länge erreicht. Allein im Biotop zwischen Stuhr und Moordeich liegen am Dienstagmittag 264 bunt bemalte Steine aneinandergereiht im Gras, in der Steller Heide in Groß Mackenstedt sind es auch schon über 160. Die Hoffnungsketten, so hat die Facebook-Gruppe Stuhr Rocks ihre Aktion getauft, wachsen nicht nur stetig weiter, sie zaubern vor allem auch vielen Passanten ein Lächeln ins Gesicht. „Das ist gerade jetzt wichtig“, sagt Kristina Davis, die die Gruppe vor etwas über einem Jahr ins Lebens gerufen hat.

„Lasst uns die Kette mit guten Wünschen gegen die Coronakrise weiterführen“, steht auf den Zetteln, die die Gruppe zur Erklärung aufgehängt hat. Und dementsprechend sind viele der Steine mit hoffnungsvollen Botschaften wie „Alles wird gut“, „Denk positiv“, „Bleib gesund“ und „Wir schaffen das“ versehen. Schutzengel, Glückspilze, Regenbögen, Marienkäfer und Herzen zieren ebenfalls viele der kleinen Kunstwerke.

Die Idee, auch in Stuhr eine Hoffnungskette ins Leben zu rufen, stammt von Elke Waßmann, berichten Michaela Schnelle und Kristina Davis. Elke Waßmann ist wie sie Administratorin der Facebook-Gruppe Stuhr Rocks. „Sie hat das im Internet gesehen“, so Davis, die auch gleich davon begeistert war und Ende März zusammen mit einem passenden Hinweiszettel und mit zehn Steinen die erste Kette in der Steller Heide, ganz in der Nähe des Parkplatzes, gestartet hat. „Elke hat dann noch ein paar nachgelegt“, so Davis. Zuerst lief es nicht gut, immer wieder verschwanden Steine, viele Menschen schienen das Prinzip misszuverstehen.

Eigentlich funktioniert es bei Stuhr Rocks ja auch anders. Man versteckt die bemalten Steine und hofft, dass sie jemand findet, in der Gruppe postet und neu auslegt. Unter den mittlerweile rund 2500 Mitgliedern der Gruppe gab es deshalb auch Diskussionen, ob man zur Zeit Steine auslegen darf oder ob es gefährlich ist, Steine von anderen anzufassen und einzusammeln. Stein-Gruppen in anderen Orten hätten das Auslegen deshalb verboten. Nicht so in Stuhr: „Jeder muss das für sich entscheiden“, sagt Michaela Schnelle.

Doch auch diese Überlegungen haben bei den Administratorinnen dafür gesorgt, bei der Hoffnungskette nicht so schnell aufzugeben – schließlich kann sich daran jeder mit einem eigenen Stein beteiligen, ohne andere Steine anzufassen. Mit Erfolg, mittlerweile wächst die Kette in der Steller Heide. Michaela Schnelle startete vor einigen Tagen schließlich die zweite Kette im Biotop. „Hier läuft es super“, freut sie sich. Wer das Biotop vom Parkplatz Erlenstraße betritt und dann ein kurzes Stück geradeaus läuft, findet die Hoffnungskette direkt an der zweiten Gabelung.

Zwei Mal am Tag kommt Michaela Schnelle im Moment zum Zählen vorbei. „Das ist auch eine schöne Aufgabe mit den Kindern“, sagt sie und Kristina Davis kann das nur bestätigen: „Mein Vierjähriger kennt dadurch jetzt noch besser die Zahlen.“ Unter den Steinen sind mittlerweile längst nicht nur Exemplare, die eigens dafür angefertigt wurden. Einige Menschen haben auch Fundstücke, die sie noch zu Hause hatten, angelegt – so etwa einen besonders filigran gezeichneten Halloween-Stein, den Schnelle und Davis gleich wiedererkennen.

Während sie am Dienstagmittag mit dem Zählen beschäftigt sind, werden sie etliche Male von Spaziergängern und Radfahrern angesprochen. „Wie schön“ und „Das ist ja toll“ lauten etwa die durchweg positiven Reaktionen. Andere erkundigen sich zudem, was beim Bemalen zu beachten ist. Acrylfarbe sollte man nehmen und zum Versiegeln einen Klarlack ohne Lösungsmittel, betont Kristina Davis.

Auf jeden Fall bis zum Ende des Kontaktverbots soll die Kette weiter wachsen. „Weiter haben wir noch gar nicht gedacht“, sagen Michaela Schnelle und Kristina Davis lachend. Im Moment freuen sie sich einfach darüber, dass die Idee in Stuhr doch noch aufgegangen ist und die Hoffnungsketten viele Menschen gerade in dieser schweren Zeit zum Lächeln bringen.