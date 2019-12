Weil die Bauarbeiten bereits weit fortgeschritten sind, legten Dierk Jobmann und Rainer Knebel (v.l.) den Grundstein in fast zwei Metern Höhe. (Braunschädel)

Stuhr-Fahrenhorst. Nicht nur das Fundament für das Stiftungshaus ist gegossen, auch die Wände aus Kalksandstein ragen schon empor. So erfolgte die symbolische Grundsteinlegung auf einem Baugerüst fast zwei Meter über dem Boden. Mit einer Kelle schöpfte Rainer Knebel den flüssigen Zement aus einem Bottich, mehrere Eimer mit der grauen Masse kippten er und Dierk Jobmann hinterher, um die Zeitkapsel im Mauerwerk verschwinden zu lassen. Beide verbindet nicht nur, dass sie Nachbarn sind. Gemeinsam bilden sie auch die Spitze der Stiftung „Stiftungshaus Fahrenhorst“. „Wir hätten schon fast Grundsteinlegung und Richtfest zusammenlegen können“, stellte Dierk Jobmann angesichts des raschen Baufortschrittes amüsiert fest. Ende Oktober waren erste Baufahrzeuge auf der Wiese an der Turmstraße angerückt (wir berichteten).

Die Realisierung des Kultur- und Gemeinschaftszentrums gegenüber der Fahrenhorster Feuerwehr hatte anfangs viel Kritik von Vereinen auf sich gezogen – auch von der Feuerwehr selbst, die ihren Übungsplatz in Gefahr sah. Dierk Jobmann lobte den Fahrenhorster Andreas Keller, der vermittelt und „die Wogen geglättet“ habe. Das Platzproblem ist gelöst worden, sagte Jobmann. Gemeinsam mit der Gemeinde Stuhr sei erreicht worden, dass 2000 Quadratmeter Fläche Richtung Norden dazu gewonnen wurden. So sei die ursprünglich von der Gemeinde als Dorfgemeinschaftsplatz gepachtete Fläche sogar um 1000 Quadratmeter erweitert worden. Dafür rückt der vorhandene Spielplatz direkt neben das entstehende Haus. Durch die Umverteilung habe die Feuerwehr mehr Platz als zuvor für ihre Übungen, so Jobmann. Die Fläche, auf dem das Gemeinschaftshaus entstehen soll, gehört inzwischen der Stiftung.

„Es soll der Dorfgemeinschaft Abwechslung vom Alltag und viel Freude bieten“, sagte Dierk Jobmann in seiner Ansprache vor Mitarbeitern der Baufirma Schorling und interessierten Fahrenhorstern. „Wir kriegen hier ein ganz tolles Zuhause.“ Er wünsche sich vor allem einen Ort, der Angebote für ältere Menschen aus Fahrenhorst bereit halte. Jobmann bekräftigte: „Hier sind wir richtig und gut angesiedelt.“ Mit Kritik könne und müsse man leben. Der Stiftungsvorsitzende dankte den Verantwortlichen für das Glücksrad beim diesjährigen Fahrenhorster Winterzauber, die die Erlöse der Stiftung spenden. Auch dem nicht namentlich bekannten Fahrenhorster Ehepaar, das die große Summe für den Bau des Gemeinschaftszentrums gespendet hatte, sprach Jobmann seinen Dank aus. Nicht zuletzt lobte er den Einsatz der Ehrenamtlichen aus Fahrenhorst, die hinter der Stiftung und den künftigen Angeboten stehen: Beatrice Hinte, Marion Rahe, Elke Kober, Reinhild Olma, Peter Strohmeyer, Linda Bagge, Rosi Krügermeyer, seine Ehefrau Ellen Jobmann und Veronika Hodasa.

Dierk Jobmanns Vorstandskollege Rainer Knebel sagte, er wünsche sich, dass das Kultur- und Gemeinschaftszentrum viele Fahrenhorster näher zusammenrücke – genau wie ihn und seinen Nachbarn Jobmann. „Das ist auch im Sinne der Spender“, betonte er. Wie es in dem Gebäude einmal aussehen soll, ist schon beinahe greifbar. Maximal 100 Menschen sollen Platz finden in dem 200 Quadratmeter großen Gebäude. Das Herzstück, ein 100 Quadratmeter großer Saal mit beweglichen Trennwänden, zeigt Richtung Wiese und soll über ein sechs Meter hohes Spitzdach verfügen. Großzügige Fenster sollen für genügend Tageslicht sorgen.

Bereits Ende Januar soll Richtfest an der Turmstraße 13 gefeiert werden, wenn die äußeren Bedingungen stimmen. Leben wird, so hofft Dierk Jobmann, Mitte des Jahres 2020 einziehen. Nach den Sommerferien sollen auch die Veranstaltungen aus der Einrichtung Zum Warwer Sand 2 stattfinden. Denn die Angebote, die in der Vergangenheit unter dem Namen „MGH Fahrenhorst“ liefen, sollen nun eigenständig werden.