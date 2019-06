Stephan Korte setzte sich in der Stichwahl deutlich gegen Frank Holle durch. (Janina Rahn)

Stephan Korte ist zum neuen Bürgermeister der Gemeinde Stuhr gewählt worden. Der 54-jährige Sozialdemokrat, der aber als Einzelbewerber mit Unterstützung von SPD und Grünen angetreten war, setzte sich am Sonntag in der Stichwahl mit 61,49 Prozent gegen den CDU-Kandidaten Frank Holle (38,51 Prozent) durch. Die Wahlbeteiligung lag bei 40,15 Prozent, beim ersten Wahlgang am 26. Mai waren es 63,20 Prozent.

Auch vor drei Wochen hatte Korte schon vorne gelegen, allerdings knapp mit 43,80 Prozent. Holle war auf 42,90 Prozent gekommen, FDP-Kandidat André Uzulis auf 13,30 Prozent. In der Stichwahl konnte Holle nun nur das Wahllokal Grundschule Moordeich I mit 51,02 Prozent knapp für sich entscheiden, in allen anderen Wahllokalen lag Korte vorne – am deutlichsten im Wahllokal Kita Meyerstraße in Brinkum mit 70,42 Prozent.

Der neue Stuhrer Bürgermeister wird allerdings erst im Februar 2020 seinen Dienst antreten und Niels Thomsen beerben, der im Moment wegen einer schweren Erkrankung nicht arbeiten kann, aber bereits zuvor erklärt hatte, dass er sich nicht um weitere Amtszeit bewerben wird. Stephan Korte ist aktuell als Senatsrat beim Senator für Finanzen in Bremen tätig, sein unterlegener Mitbewerber Frank Holle ist Bürgermeister der Samtgemeinde Tarmstedt im Landkreis Rotenburg.