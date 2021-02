Anruf zwecklos: Bei dem Leester Unternehmer Björn Gudde tut sich nichts im Festnetztelefon (Symbolbild). (DPA)

Weyhe-Leeste. Zwar heißt der Leester Geschäftsmann Björn Gudde seine potentiellen Kunden auf seiner Internetseite herzlich willkommen, doch ob sie dieser Gruß mit dem gleichzeitig viel wichtigeren Hinweis dort erreicht, weiß er nicht. „Telefonstörung – zurzeit nur mobil erreichbar“, heißt es da. Seit dem 27. Januar fehlt dem Bauunternehmer und Ofenbauer der Zugang zum Internet und damit auch zur Telefonie und zum Kabelfernsehen. Grund ist eine Störung, die der Anbieter Vodafone nun baulich beheben muss.

„Es liegen mehrere Störungen vor“, sagt Gudde, der nicht als einziger betroffen ist. Drei weitere Anwohner der in der Nähe der Straße Schiffstelle liegenden Straße Krumme Reihe sind seiner Aussage nach ohne Anschluss. Schon Anfang Februar teilte Vodafone-Sprecherin Heike Koring mit, dass „ein Kabelschaden an unserer lokalen Zufuhrtrasse“ die Ursache für die Störung ist. „Bedauerlicherweise besteht die Störung weiterhin, da sich der Kabelschaden bislang nicht genau lokalisieren ließ“, ergänzte Sprecher Helge Buchheister nun. Für Mittwoch dieser Woche kündigte er dafür nötige Tiefbauarbeiten an einer weiteren Stelle an. Die Netztechniker vor Ort seien zuversichtlich, dass sie dort die Fehlerquelle finden und beseitigen könnten. Für jede Grabung werde eine neue Baugenehmigung benötigt. Dadurch „haben sich die Arbeiten etwas hingezogen“, so Buchheister weiter.

Fünf solcher „verkehrsrechtlichen Anordnungen zur Störungsbeseitigung“ sind nach Aussage von Gemeindesprecher Sebastian Kelm im Netz von Vodafone Kabel Deutschland beantragt worden und auch genehmigt. Der Telekommunikations-, Internet- und Kabel-TV-Anbieter bedauert die Unannehmlichkeiten für die Betroffenen, die womöglich bald ihre Konsequenzen ziehen werden. „Ich werde diese Woche noch abwarten und dann von meinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen“, sagt Gudde, der sich internettechnisch inzwischen mit einer Hotspot-Box über Wasser hält. Vodafone übernehme die Kosten dafür, sagt er.

Was seine Mitarbeiter angeht, spiele ihm die aktuelle Corona-Lage und das damit verbundene Homeoffice in die Hände. Dort könnten diese ihre privaten Telefone benutzen. Dennoch bleibt das Debakel mit der sonst üblichen geschäftlichen Telefonnummer: „Wir sind nicht zu erreichen. Das ist meinen Kunden gegenüber recht unangenehm“, sagt Gudde und befürchtet, dass diese nach ein oder zwei Tagen bei der Konkurrenz anrufen.