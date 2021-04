Aktuell kommt es im Glasfasernetz der Deutschen Glasfaser in Stuhr und Weyhe zu Störungen (Symbolbild). (Sina Schuldt/DPA)

Stuhr/Weyhe. In Teilen der Gemeinden Stuhr und Weyhe ist es zu Störungen im Glasfasernetz der Deutschen Glasfaser gekommen. Wie Dennis Slobodian von der Unternehmenskommunikation der Firma berichtet, begannen die Störungen im Bereich der Internet- und Telefondienste mit vorübergehenden Ausfällen am Montag gegen 9.30 Uhr. „Ursache der Störung ist ein erheblicher Kabelschaden, der durch Bohrungsarbeiten verursacht wurde. Aktuell befinden sich unsere Teams vor Ort an der Schadstelle und führen Reparaturarbeiten durch beziehungsweise spleißen die Fasern“, erklärt Slobodian. Neben Stuhr und Weyhe gibt es derzeit auch in Dinklage, Holdorf und Visbek Probleme mit den Diensten. Von der Störung sind laut Slobodian insgesamt rund 4900 Privat- und Geschäftskunden betroffen. Die Störung soll bis Dienstagabend behoben werden, so das Unternehmen.