Nach drei Stunden herrschte Klarheit, was für ein Stoff aus dem Container austrat. (Alexandra Penth)

Stuhr-Seckenhausen. Nach knapp drei Stunden gab es am Mittwochabend Gewissheit – und Entwarnung: Eine Probenmessung vor Ort ergab, dass es sich bei dem aus einem Übersee-Container in Seckenhausen tropfenden Flüssigkeit lediglich um Frostschutzmittel handelte. Wie berichtet, waren zahlreiche Kräfte aus dem nördlichen Landkreis zu dem Gefahrgut-Einsatz alarmiert worden. Auf dem Gelände einer Speditionsfirma an der Diepholzer Straße war einer Lastwagen-Fahrerin beim Betanken ihres Fahrzeug eine grünliche Flüssigkeit aufgefallen, die aus dem auf dem Anhänger verladenen Container lief. Mitarbeiter der Firma hatten bereits eine Auffangwanne unter das Leck gestellt, sodass sich der Stoff nicht weiter ausbreiten konnte, so Kreisfeuerwehrsprecher Matthias Thom. Neben den Ortsfeuerwehrem Seckenhausen, Fahrenhorst und Brinkum rückten auch der Rettungsdienst und die DRK-Bereitschaft sowie der Fachzug Gefahrstoff Nord der Kreisfeuerwehr mit einem großen Aufgebot nach Seckenhausen aus.

Zunächst war nicht klar, ob sich auch noch andere Stoffe als die auf der Ladeliste angegeben im Container befinden. Wie Matthias Thom berichtet, nahmen Einsatzkräfte unter Vollschutz eine Probe, um den Inhalt mittels eines Messgerätes der Berufsfeuerwehr Bremen zu analysieren. Nachdem Klarheit herrschte, war der Einsatz der Feuerwehr beendet, da der Transporteur nun die Reinigung übernehmen konnte. Vorsorglich betreute Mitarbeiter konnten Feierabend machen und die Einsatzkräfte abrücken. Elf Mitarbeiter waren zusammen mit der Lastwagen-Fahrerin in dem Hallenbereich tätig gewesen und drei weitere in der Nähe. Sie wurden vom Rettungsdienst in Augenschein genommen und anschließend gemeinsam mit der DRK-Bereitschaft betreut. Verletzt wurde niemand. Rund 80 Einsatzkräfte waren vor Ort.