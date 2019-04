Frank Winter ist Diplom-Psychologe und seit 1990 beim Verein „Täter-Opfer-Ausgleich“ als Berater tätig. Der gebürtige Bremer ist fachlicher Leiter des Vereins. (Philipp Jeske)

Auf Einladung der Ambulanten Kinder- und Jugendhilfen Stuhr ist der Leiter des Täter-Opfer-Ausgleichs in Bremen, Frank Winter, am Donnerstag, 25. April, zu Gast in der Bibliothek in Brinkum. Alexandra Penth sprach im Vorfeld mit dem Diplompsychologen über junge Straffällige und Gründe für deren Verhalten.

Herr Winter, Ihr Vortrag trägt den recht provokanten Titel „Straftaten junger Menschen als „Zeichen von Hoffnung“?!“ Ist somit jede Straftat eines jungen Menschen gleich als Zeichen von Hoffnung zu werten?

Frank Winter: Natürlich nicht. Straftaten junger Menschen sind ebenso allgegenwärtig wie Regelübertretungen Erwachsener. Straftaten sind oft jugendtypisches Ausprobieren. Ladendiebstähle zum Beispiel sind erst Ausdruck bestimmter Problemlagen, wenn sie extrem und im Zusammenhang mit anderem problematischen Verhalten auftauchen. In der psychoanalytischen Pädagogik gibt es den Begriff der „antisozialen Tendenz“, die bezeichnet, wenn Straftaten begangen werden, um auf eine innere seelische Not aufmerksam zu machen.

Welche Lehre sollte das Strafrecht Ihrer Meinung nach daraus ziehen?

Das deutsche Jugendstrafrecht, das es in seiner ursprünglichen Form ja schon seit der Weimarer Republik – also mehr als 100 Jahren – gibt, berücksichtigt sehr weise, dass bei Straftaten junger Menschen immer der Erziehungsgedanke im Vordergrund stehen muss. Strafe ist nur das allerletzte Mittel und unterstützt keine positiven Entwicklungen. Strafe ist nur die Zufügung neuer Übel!

Wie hat sich die Art der Straftaten junger Menschen Ihrer Meinung nach in den vergangenen Jahren verändert?

Straftaten – auch die junger Menschen – sind seit vielen Jahren stark zurückgegangen. Körperliche Gewalt ist bei den meisten jungen Menschen geradezu geächtet. Verbale Gewalt hat durch die permanente Nutzung der sogenannten Sozialen Medien gleichzeitig stark zugenommen. Dazu kommt die Verletzung der Rechte am eigenen Bild durch Versenden von allerlei, oft diffamierenden Fotos. Auch Eigentumsdelikte haben sich zu einem erheblichen Teil ins Internet verlagert.

Sie halten auch im Ausland Vorträge über verschiedene Themen. Sind die Probleme junger Menschen über Landesgrenzen hinaus vergleichbar?

Die Probleme junger Menschen sind vergleichbar in den Ländern, in denen es die jugendtypische Phase der Pubertät gibt. Die Psychoanalyse erkennt in dieser Entwicklungsphase eine „zweite Chance“, missratene Entwicklungen der Kindheit zu reparieren. Daher werden von jungen Menschen in dieser Entwicklungsphase vermehrt Straftaten begangen. Gewalt, Sucht und Depression seien die drei Wege durch die Pubertät, meinten die Wissenschaftler der Bielefelder Schule. So verwunderlich es klingen mag: Die Depression ist dabei möglicherweise der gefährlichste Weg.

Welche präventiven Angebote und Anlaufstellen gibt es derzeit in der Region? Wo müsste eventuell noch angesetzt werden?

Es gibt im Land Bremen eine vorbildliche Kooperation der vielen Akteure der Jugendstrafrechtspflege und der Jugendhilfe. Aus meiner Sicht wäre es der wichtigste Ansatzpunkt, Beziehungsabbrüche in der Jugendhilfe zu vermeiden. Beziehungsabbrüche treffen vor allem solche jungen Menschen, die ohnehin schon viele ihnen sehr bedeutsame Bezugspersonen verloren haben. Auch dass die Jugendhilfe abrupt mit Vollendung des 18. Lebensjahres endet, ist für junge Menschen in Problemsituationen äußerst fatal.

Muss unsere Gesellschaft für Gesetzeskonflikte junger Menschen immer Verständnis aufbringen?

Jede Übertretung eines Gesetzes stärkt ja, wenn mit dieser Übertretung angemessen umgegangen wird, das Gesetz. Insofern wäre es schädlich, Verständnis für straffälliges Verhalten aufzubringen. Wenn Straftaten geschehen, muss sich einerseits um die Geschädigten gekümmert werden. Andererseits muss man besonnen, aber konsequent, nicht mit strafender Vergeltung, sondern mit pädagogisch klugen Interventionen die Not, die oftmals hinter einer Straftat steckt, erkennen und lindern. Prävention heißt, sich gut um die Geschädigten und sich gleichermaßen gut um die Täterinnen und Täter zu kümmern. Wenn eine geschehene Straftat Ausdruck einer Wunde des Täters ist, die einem Verletzten eine Wunde gerissen hat, dann könnte eine optimierte Form der Gerechtigkeit so etwas wie Heilung bringen. Keinesfalls – und so geschieht es leider häufig – sollen aus den Geschädigten dann neue Täterinnen oder Täter werden. Täter-Opfer-Dynamiken müssen durchbrochen werden.

Zur Person: Frank Winter ist Diplompsychologe und leitet seit dem Jahr 1990 den Täter-Opfer-Ausgleich und das Kriseninterventionsteam Stalking und häusliche Gewalt in Bremen.

Zur Sache: Auf Einladung der Ambulanten Kinder- und Jugendhilfen Stuhr referiert Frank Winter am Donnerstag, 25. April, im Lesecafé der Bibliothek in Stuhr-Brinkum an der Jupiterstraße 1. „Straftaten junger Menschen als Zeichen von Hoffnung?!" lautet sein Thema. Beginn ist um 19.30 Uhr.