Längst schlendern nicht mehr nur die Stuhrer über den Weihnachtsmarkt im und am Rathaus. (fotos: Vasil Dinev)

Stuhr. Das dritte Adventswochenende ist erfahrungsgemäß bei vielen für den Kauf der Weihnachtsgeschenke reserviert. Wer am Wochenende auf dem Stuhrer Weihnachtsmarkt unterwegs war, fand rund um das Rathaus genügend Ideen und Anregungen, um seine Liebsten unter dem Tannenbaum zu überraschen. Gleichzeitig konnten die Besucher die besondere Atmosphäre in dem Hüttendorf genießen. Knapp 110 Aussteller boten wie gewohnt ein reichhaltiges Angebot an kreativem Kunsthandwerk und kulinarischen Genüssen. Dazu erwartete die Besucher an beiden Tagen ein kulturelles Rahmenprogramm mit Tanz und Musik.

„Auch wenn es anfangs nicht ganz danach aussah, hatten wir das ganze Wochenende über optimale Bedingungen“, freute sich Volker Twachtmann, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen. Die Isu organisierte den 32. Budenzauber zusammen mit der Gemeinde Stuhr. „Wir sind rundum zufrieden, das Wetter spielte mit, der Weihnachtsmarkt war an beiden Tagen bestens besucht und es gab keinerlei Zwischenfälle“, pflichtet ihm Isu-Sprecher Henning Sittauer zufrieden bei.

Wie schon in den vergangenen Jahren waren es aber nicht nur die Stuhrer, die ganz entspannt durch das gemütliche Hüttendorf direkt vor ihrer Haustür flanierten. Auch zahlreiche auswärtige Besucher – unter anderem aus Delmenhorst und Oldenburg – wissen längst die Vorzüge des kleinen, aber feinen Weihnachtsmarktes zu schätzen. „Ich bin seit zwölf Jahren als Ausstellerin dabei und liebe den Markt einfach“, berichtet Judith Göcke aus Moordeich, die am Wochenende immer wieder Besucher beobachtete, die bei ihrem Rundgang regelrecht ins Schwärmen gerieten. An ihrem Stand bot die Stuhrerin niedliches und handgefertigtes Puppenzeug an – eine perfekte Geschenkidee für junge Puppenmamas. „Ich hatte fast den Eindruck, dass schon am Sonnabendnachmittag die meisten mit dem Ziel herkamen, noch das eine oder andere fehlende Geschenk zu finden“, vermutete die langjährige Ausstellerin. Wer zwischen den einzelnen Ständen im Außenbereich sowie im Rathaus und im beheizten Zelt bummelte, hatte zwischen Dekorativen, Nützlichem und Kulinarischem sprichwörtlich die Qual der Wahl. Von Vogelhäusern und Lichtobjekten über Eierwärmer für Werder-Fans, Weihnachtsbaumanhängern und kreativen Geschenkverpackungen bis hin zu duftenden Seifen, Gewürzen und Likör reichte das Angebot der Aussteller.

Bereichert wurde das vielfältige Angebot durch diverse kulinarische Genüsse. Der Glühwein zählte dabei augenscheinlich zu den beliebtesten Getränken – denn ganz gleich, ob das Thermometer eher Plus- statt Minusgrade anzeigte, für die meisten gehört das winterliche Heißgetränk einfach zum Weihnachtsmarkt dazu. Bratwurst, Knipp, Grünkohl, Fischbrötchen und viele weitere Spezialitäten rundeten das schmackhafte Sortiment ab. Zu den Neuheiten zählten unter anderem Wildfleisch-Burger und Pfannengerichte mit Pasta und Champignons.

Wie schon in den Jahren zuvor nutzen vor allem die Stuhrer „ihren“ Weihnachtsmarkt, um zwischen all dem Budenzauber Bekannte, Freunde und Nachbarn zu treffen. So sah man das gesamte Wochenende immer wieder kleine und größere Grüppchen, die in einer geselligen Runde zusammen standen und miteinander klönten. Beliebte Treffpunkte waren dabei zum einen der Ratssaal, in dem kulturelles Programm mit musikalischen Darbietungen und Tanzvorführungen stattfand und zum anderem der Stand mit den Alpakas, die zugleich ein beliebtes Fotomotiv lieferten. Auch der Stand der Isu, an dem das beliebte Glücksrad nicht fehlte, lockte am Wochenende zahlreiche Besucher an. „Bei uns gibt ja auch immer tolle Preise zu gewinnen“, kommentierte Henning Sittauer augenzwinkernd.