Förster Heinz-Dieter Tegtmeier kann lesen, wie es den Bäumen in den von ihm betreuten Wäldern geht. (Vasil Dinev)

Stuhr-Heiligenrode. Im Wald hat irgendwie alles seine Ordnung. Und wenn nicht, dann hilft der Förster nach. Der Humus zum Beispiel ist ohne großes Zutun des Menschen natürlicher Dünger für die Bäume. Rainer Städing, regionaler Sprecher der niedersächsischen Landesforsten, hält einen mit Laub gespickten Haufen Erde in der Hand, deutet auf die weißen Stellen in dem schwarzen Brei. Pilzsporen, erklärt er.

Regen tröpfelt an einem Herbstnachmittag durch das Blätterdach auf die zusammen stehende Gruppe hinab. Die Stuhrer Grünen haben eingeladen, um gemeinsam mit Revierförster Heinz-Dieter Tegtmeier ein Stück durch den Klosterwald in Heiligenrode zu gehen. Schon in den 1980er-Jahren war die Angst vor dem Sterben des Waldes groß. Besteht heute Grund zur Sorge? Laut Tegtmeier waren in den Dokumentations-Tabellen früher zumeist Luftschadstoffe als Feind des Baumes berücksichtigt. Mittlerweile seien auch andere Klimafaktoren dazu gekommen. Klar ist aber: Die lange Trockenphase 2018 hat deutlich ihre Spuren hinterlassen. Gräbt man 30 bis 40 Zentimeter tief, ist der Waldboden noch gut mit Wasser versorgt. Aber darunter, in fast zwei Metern Tiefe, ist die Feuchtigkeit nicht angekommen. „Diese Reserven sind nicht wieder aufgeholt worden“, sagt Tegtmeier. Es brauche nun viel Regen.

Was Wassermangel ausmachen kann, sehen die Teilnehmer ein paar Meter von ihrem Standort entfernt. Heinz-Dieter Tegtmeier hebt den Zeigefinger zu einem kahlen Baum, der kaum noch Rinde trägt. Wäre er näher an der Straße, würde er ein Hindernis sein, würde der Förster ihn fällen. So wie bei einer Buche, die den roten „Todesring“ aufgemalt bekommen hat. In diesem Fall aber ragt der Baum ziemlich weit in das Waldstück hinein, das sich im Besitz der Gemeinde Stuhr befindet. Und dort leistet der tote Baum einen nützlichen Dienst. Er könnte eine Bruthöhle für den Specht werden, Hornissen, Eulen und Fledermäuse sich in ihm ebenfalls wohlfühlen. Eine natürliche Nisthilfe gewissermaßen. Warum denn keine Pilze dort wachsen, will ein Teilnehmer wissen. „Darüber ist der Baum schon hinweg“, erklärt Tegtmeier. Sogenannte Konsolenpilze wie der Zunderschwamm sind für Förster oft das Zeichen, dass mit dem Baum etwas nicht stimmt.

Will der Waldhüter etwas in seinem Revier steuern, muss er früh eingreifen. Etwa wenn ein Baum eine Höhe von bis zu 17 Metern erreicht hat. Dann stelle sich die Frage, welche Bäume dominieren sollen, ob es einen Mix geben soll. In dem rund sechs Hektar großen Waldstück direkt gegenüber vom Meyerhof in Heiligenrode bestimmt die Buche das Bild, auch Eichen und vereinzelt Birken, Lärchen und Ahornbäume wachsen aus dem Boden. Insgesamt verfügt die Gemeinde über 55 Hektar Wald. Ein „komplexes Abwägen“ nennt der Fachmann die Entscheidung, ob ein Baum gefällt werden muss. Qualitativ gute Bäume würden gefördert, kommt ihm ein Baum in die Quere, spielen der Naturschutz und der Seltenheitswert des Gegenspielers immer noch eine Rolle.

Erträge aus dem Holzverkauf sind bei dem Waldstück der Gemeinde zu vernachlässigen, so Landesforsten-Sprecher Rainer Städing. Es habe eher eine ökologische Relevanz und sei Naherholungsort. Der Förster erstellt alle zehn Jahre einen Betriebsplan für gemeindliche Wälder. „Ein Wald- ist wie ein Schlossbesitzer“, sagt Tegtmeier. Auch da würden Zimmer nummeriert. Nur sind Förster eben keine Schloss-, sondern Waldverwalter. Heinz-Dieter Tegtmeier hält einen solchen Plan hoch, die Farbe der Felder gibt an, welche Art in dem Bereich dominiert und die Abstufung innerhalb der Farbe das Alter der dortigen Gewächse. Insgesamt hat Tegtmeier eine gute Nachricht für die Teilnehmer der Führung, nämlich: „Der Gemeindewald ist gut aufgestellt.“ Der Borkenkäfer greife insbesondere Nadelbäume an, in Heiligenrode wachsen zumeist Laubbäume.

Der dortige Mini-Wald ist auch Lebensraum von bis zu 200 Jahre alten Eichen. Die Bäume sind nicht zuletzt als Binder von CO2 und Sauerstoff-Spender wichtig. Im Raum Syke werden 10 000 Festmeter Holz pro Jahr abgebaut, ein Viertel wird für energetische Zwecke genutzt, was laut Tegtmeier relativ viel ist. Holz zu verbrennen bewertet er als ökologisch sinnvoll. „Sobald wir etwas entnehmen, wächst es nach“, argumentiert er. Bei fossilen Brennstoffen ist das anders.

Ihr Spaziergang führt die Gruppe hinweg über den massiven Ast einer Eiche. Diese „Ruine“ könne noch gut 100 Jahre so bestehen, ehe der Baum stirbt. Tegtmeier betont angesichts der Beschaffenheit des Waldstückes: „Es gibt nicht mehr so viele Waldgebiete, die so alte Eichen haben.“ Vielleicht, sagt er, könne ja daraus einmal ein Schutzstatus erwachsen.