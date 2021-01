Die Polizei ermittelt nun, wie es genau zu dem Streit mit zwei Verletzten gekommen ist. (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. Zwei Verletzte sind das Ergebnis eines körperlichen Streits, der sich in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag im Bereich des ZOB in Brinkum zugetragen hat. Laut Polizei waren vermutlich laute Gespräche Auslöser des Streits zwischen mehreren Männern. Auf die Lautstärke angesprochen, fühlte sich offenbar die eine Streitpartei beleidigt und wirkte auf die Gegenseite ein. Am Ende erlitt ein Mann eine Arm-, ein zweiter eine Kopfverletzung. Die Polizei ermittelt, um das Geschehen aufzuklären.