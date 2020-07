Der in der Öffentlichkeit ausgetragene Bruderzwist förderte mehrere Straftaten zutage (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Varrel. Nach einem Streit zweier Brüder auf offener Straße in Varrel hat die Polizei am Freitagabend eine nicht unerhebliche Menge Drogen gefunden. Den Beamten zufolge gerieten die Männer offenbar wegen der Drogen an der Varreler Landstraße in Streit. „Der jüngere hatte sich scheinbar am Vorrat seines älteren Bruders bedient.“ Die Polizei versuchte, den Streit zu schlichten, durchsuchte die Wohnung der Brüder und fand dabei „eine nicht unerhebliche Menge an weiteren Drogen“. Ein anwesender Freund der Brüder sei auch durchsucht worden. „Dabei kam Bargeld zutage, das vermutlich aus Drogengeschäften stammen dürfte“, so die Polizei, die Strafverfahren eingeleitet hat.