Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz, um den Brand in der Betriebshalle zu löschen. (Nord-West-Media)

Stuhr. Ein Streit zwischen zwei Brüdern ist am Donnerstagmittag in einer Firma in Stuhrbaum eskaliert. Wie Polizeisprecher Thomas Gissing auf Nachfrage bestätigte, hatten sich der Besitzer der Firma und sein Bruder dort getroffen und waren in Streit geraten. Daraufhin soll einer der beiden Männer seinem Bruder mindestens einmal mit einer Eisenstange auf den Kopf geschlagen haben. Das Opfer lief daraufhin von dem Betriebsgelände und wollte mit einem Auto flüchten. Noch im Gewerbegebiet holte der Täter jedoch seinen Bruder mit dem Auto ein und wollte diesen zum Stehen bringen, indem er in das andere Auto reinfuhr. Ausgestiegen sei der Täter dann allerdings nicht, so Gissing. Das Opfer wurde vor Ort versorgt und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Täter ist derweil auf der Flucht und wird von der Polizei gesucht.

Neben der Polizei und dem Rettungsdienst ist auch die Feuerwehr an dem Einsatz beteiligt. „Nach oder während des Streits hat der Täter vermutlich auch die Firma in Brand gesetzt“, erklärte der Polizeisprecher. Als die Feuerwehr, die zu dem Brand in der Betriebshalle gerufen worden war, vor Ort eintraf, drang seitlich am Rolltor bereits starker Rauch aus einer Lagerhalle. „Es gab mehrere Brandstellen“, sagte Gemeindefeuerwehrsprecher Christian Tümena. Unter anderem brannte dort ein Motorroller, den die Feuerwehrleute aus der Halle holten. Das Feuer selbst konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden.

"Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen gestartet", so Tümena weiter. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. "Etwa 45 Feuerwehrleute waren vor Ort im Einsatz. Die Ortsfeuerwehr Brinkum sowie der Einsatzleitwagen aus Fahrenhorst waren hinzu alarmiert worden. Nach den Löscharbeiten sorgte die Feuerwehr mit Hochdrucklüftern dafür, dass der Rauch aus der Halle gedrückt wurde. Nach anderthalb Stunden konnte sie wieder abrücken.