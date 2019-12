Die Rutsche an der Schutzhütte am Mittelweg in Groß Mackenstedt ist derzeit abgesperrt. (Braunschädel)

Stuhr-Groß Mackenstedt. „Sehr geehrte Sponsoren, Firmen, Vereine, Unterstützer und Freunde, wir, die Landjugend Heiligenrode, entschuldigen uns hiermit in aller Form für das Verhalten der Gemeinde Stuhr. Die Art und Weise, wie mit Geldern und Sachspenden von Ihnen umgegangen wird, finden wir erschreckend und traurig“, mit diesen Worten beginnt ein offener Brief, den die Landjugend Heiligenrode veröffentlicht hat und der unserer Zeitung vorliegt. Die Jugendlichen sind sauer. Anlass ist die Situation rund um die Schützhütte und das von der Landjugend gestaltete Gelände am Mittelweg in Groß Mackenstedt.

Ende Mai hatte die Landjugend dort anlässlich der 72-Stunden-Aktion der Niedersächsischen Landjugend (NLJ) eine Holzhütte gebaut, das Areal mit bepflanzten Wällen gestaltet und auch eine Rutsche installiert. Mit viel Elan und Unterstützung von Sponsoren absolvierten die Jugendlichen die Aufgabe, die ihnen damals gestellt wurde, erfolgreich. Gemeinsam wurde gebaggert, gepflastert und gebaut, organisiert und improvisiert (wir berichteten). Das Gelände sollte allen Bürgern, Radfahrern und Spaziergängern und vor allem auch den Mitgliedern der örtlichen Jugendfeuerwehr, die auf dem angrenzenden Platz ihre Übungen abhält, zur Verfügung stehen.

Im Oktober gab es dann aber den ersten Rückschlag (wir berichteten). So wurde von Unbekannten eine Scheibe der Schutzhütte eingeschmissen, wurden Buchstaben in das restliche, unversehrte Glas eingeritzt. Auf dem Boden wurden Müll verteilt und Sperrmüll vor Ort abgeladen. „Durch das inakzeptable Verhalten weniger Personen wurde die Schutzhütte bereits beschädigt und Sperrmüll dort zurück gelassen. Wir verurteilen dieses Verhalten!“, schreibt die Landjugend dazu in ihrem offenen Brief.

„Diesen Vorfall seitens der Gemeinde Stuhr allerdings als Anlass zu nehmen, Gedanken, Energie und Steuergelder darin zu verschwenden, die von uns angelegten, bepflanzten Wälle, welche das Erscheinungsbild der Hütte prägen, dafür verantwortlich zu machen, dass ,Jugendliche dort die Möglichkeit hätten, sich zu verstecken und Dinge zu tun, bei denen sie nicht gesehen werden wollen', halten wir für mehr als fragwürdig“, schreiben die Landjugendlichen weiter.

Denn nach Angaben von Niko Budelmann, Sprecher der Landjugend Heiligenrode, teilte die Gemeinde der Landjugend nun mit, dass die Wälle und die Rutsche entfernt werden sollen. Erst stand nur die Rutsche in Frage, jetzt auch die Wälle, berichtet der Sprecher. „Das verstehen wir nicht“, so Budelmann weiter. Auch hätten andere Bürger ihren Unmut über den geplanten Abbau – derzeit sind die Anlagen abgesperrt – unter anderem in den Sozialen Medien ausgedrückt, berichtet er weiter.

Die Wälle und die Rutsche waren ebenfalls schon Thema im Stuhrer Ausschuss für Jugend, Freizeit und Kultur am 19. November. Damals wurde die Rutsche von Kerstin Frohburg, Fachdienstleiterin Bildung, Jugend und Sport bei der Gemeinde Stuhr, als „nicht verkehrssicher“ bezeichnet. „Die Rutsche erfüllt nicht die notwendigen Voraussetzungen, die Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen erfüllen müssen“, erklärt Jörg Grube, Fachdienstleiter Liegenschaften und Betriebe bei der Gemeindeverwaltung, dazu auf Anfrage unserer Zeitung. Dabei gehe es zum Beispiel um die Neigung und Absturzsicherungen, ergänzt sein Kollege Hajo Giesecke, Fachbereichsleiter Bau, Recht und Ordnung. „Das hätte im Vorfeld mit uns abgestimmt werden müssen“, so Giesecke weiter. Auch Grube ist dieser Ansicht.

Unklarheiten bestehen ebenfalls immer noch, wer für die Unterhaltung des Geländes zuständig ist. Die Landjugend ist der Ansicht, dass sie die Hütte mit der Fertigstellung an die Gemeinde übergeben hat und damit auch die Unterhaltung. „Der Grund und Boden gehört nicht der Gemeinde“, erklärt Jörg Grube hingegen. Und damit gehöre rein rechtlich auch das Gebäude darauf nicht der Gemeinde. Nichtsdestotrotz waren Gemeindemitarbeiter immer mal wieder dort vor Ort, um dort Müll zu sammeln oder Pflanzen zu bewässern.

In ihrem offenen Brief beschwert sich die Landjugend auch über die pauschale Zuweisung, dass Jugendliche für die Beschädigungen an der Hütte verantwortlich sind. „Und zur Erinnerung: Jugendliche haben die Hütte und den Wall errichtet. Danke, dass immer und ausschließlich Jugendliche die Verursacher von Vandalismus sind“, schreibt die Landjugend dazu mit fast schon ironischem Anklang.

Über den Umgang mit ihrem Werk in Groß Mackenstedt, das eigentlich der Gemeinde etwas Gutes tun sollte, sind die Jugendlichen schwer enttäuscht. „Die Stimmung innerhalb der Landjugend bei dem Thema 72-Stunden-Aktion war immer geprägt von positiven Emotionen und Erinnerungen, Sie haben es geschafft, dass Unverständnis, Wut und Resignation jetzt ebenfalls mit dieser großartigen Aktion verbunden werden. Nur nebenbei, die ganze Landjugend Niedersachsen schüttelt den Kopf über die Gemeinde Stuhr. Glückwunsch. Schämt euch!“, lautet der wütende Abschluss des Briefs in Richtung der Stuhrer Gemeindeverwaltung.