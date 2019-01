In Weyhe mussten Polizisten einen Familienstreit schlichten (Symbolbild). (dpa)

In der Leester Straße wollten die Polizisten einen Familienstreit klären, als sich eine größere Anzahl an vorwiegend Jugendlicher lautstark einmischte. Um Ruhe in die Situation zu bekommen, forderten die Beamten Verstärkung an.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden deshalb Polizisten aus den umliegenden Dienststellen in Delmenhorst, Bremen, Verden und dem Landkreis Diepholz angefordert. Da die Situation immer aggressiver wurde und die Beamten auch körperlich angegangen wurden, mussten drei Männer in Gewahrsam genommen werden.

Gegen sie und eine größere Zahl weiterer Personen wird nun ermittelt. Durch das massive Polizeiaufgebot kehrte Ruhe ein. Mehreren Personen mussten mit Platzverweisen zum Verlassen des Ortes aufgefordert werden. Der Urheber der familiären Streitigkeiten wurde festgenommen. Die Leester Straße musste für zwei Stunden gesperrt werden. (shm)