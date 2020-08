Zu mehreren Stromausfällen ist es am Sonntag und Montag in der Gemeinde Weyhe gekommen (Symbolbild). (MARCUS BRANDT/DPA)

Weyhe. In der Gemeinde Weyhe ist es in den vergangenen Tagen mehrfach zu Stromausfällen gekommen. Ursache dafür waren Fehler im Mittelspannungsnetz des regionalen Strom- und Gasnetzbetreibers Avacon. „Wir haben am Sonntag und Montag Störungen in dem Gebiet registriert“, bestätigte auch Avacon-Sprecher Ralph Montag.

Am frühen Sonntagvormittag war es zunächst gegen 4.50 Uhr zu einem Stromausfall gekommen, von dem neben Kirchweyhe und Sudweyhe auch Thedinghausen, Riede, Donnerstedt und Hagen betroffen waren. Ein Großteil der Ortschaften hatte bereits gegen 7 Uhr wieder Strom, lediglich die Thedinghauser, in deren Nähe es zu dem Schaden gekommen war, mussten sich bis etwa 8.50 Uhr gedulden, bis alles wieder lief. Um die Haushalte erst mal wieder versorgen zu können, wurde eine Art kleine Umleitung eingerichtet, um die Fehlerstelle zu umgehen.

In Kirchweyhe und Sudweyhe kam es dann am Montagabend gegen 17 Uhr erneut zu einem Ausfall. Allerdings habe man bereits nach fünf Minuten gut die Hälfte der betroffenen Haushalte wieder in der Wiederversorgung. Die letzten Kunden hatten dann ab etwa 18 Uhr wieder Strom. Kurz darauf gab es gegen 19 Uhr dann erneut eine Störung in Kirchweyhe, Sudweyhe, Jeebel, Leeste, Lahausen und einem kleinen Teil von Melchiorshausen. „Das kann schon mal durch eine eingerichtete Umleitung kommen, weil die Leitungen zusätzlich belastet werden“, erklärt Montag. Ab 20.45 Uhr konnten letztlich alle Kunden wieder Strom bekommen.

Die genaue Ursache dafür ist noch unklar. Neben Tiefbautätigkeiten sind laut Montag aber insbesondere Verbindungsstellen von zwei Kabelenden häufig Ursache für solche Fehler. Weil in die Muffen, die die Verbindungsstellen verschließen, nach vielen Jahren auch mal Feuchtigkeit eindringen kann, komme es dabei schon mal zum Schaden. „Das lässt sich technisch leider nicht vermeiden“, erklärt Montag. Das Problem hätten aber alle Netzbetreiber.

Eine Reparatur der Erdkabel-Schadstellen ist bereits angeschoben worden und erfolgt noch in diesen Tagen. Wenn die Stromversorgung dann wieder auf die reguläre Leitung zurückgestellt wird, sollten die Kunden laut Montag aber nicht mitkriegen.