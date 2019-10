Der CDU-Mann möchte als unabhängiger Kandidat Weyher Bürgermeister werden: Dietrich Struthoff. (Maike Plaggenborg)

Weyhe. Dietrich Struthoff, Kandidat für die Weyher Bürgermeisterwahl am 10. November, hat nun die letzten Unterstützer-Unterschriften im Rathaus eingereicht. Struthoff, eigentlich Christdemokrat, kandidiert als Einzelbewerber, da er der Meinung ist, das Rathaus gehöre keiner Partei und der Bürgermeister müsse „der Bürgermeister aller Weyher sein“. In drei Wochen sind seinen Angaben zufolge 270 Unterschriften zusammengekommen – obwohl für die Kandidatur eines Einzelbewerbers 190 vonnöten sind. Struthoff habe in den drei Wochen große Unterstützung aus der Bevölkerung erfahren und gehe motiviert in den Wahlkampf. Er betont auch: „Die große Mehrheit der Unterschriften kommen nicht von Parteimitgliedern einer Partei.“

Wiederum stehen die Mitglieder der Jungen Union (JU) Weyhe hinter dem Kandidaten, wie JU-Vorsitzende Yasmine Goldschmidt mitteilt. Beide wollen ihr zufolge etwas gegen „massive Bebauung“ und den zunehmenden Autoverkehr unternehmen und grüne Akzente setzen. Struthoff will die kommenden zwei Wochen nun für die Vorbereitungen auf den Wahlkampf nutzen, sodass Mitte Oktober die heiße Phase beginnen kann.