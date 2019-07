Alle packen fleißig mit an (v.l.): Marcel Kotrc, Marcel Kroppach, Eva Dambrowski, Julien Jacquot und Jaqueline Schreiber. (Janina Rahn)

Stuhr-Moordeich. Etwas heller und moderner ist es auch gleich geworden. Wie Holzparkett aussehender Vinylboden ersetzt im Jugendtreff im Gebäude der Lise-Meitner-Schule in Moordeich nun graues Linoleum. Nach einem Wasserschaden, verursacht durch ein Leck im Heizungsrohr (wir berichteten), ist das No Moor wieder startklar – zumindest theoretisch, denn regulär ist der Treff für Jugendliche erst wieder nach den Ferien geöffnet. Die Aktionen in den Sommerferien laufen derweil wie geplant.

Pädagogen, Schüler und Ehemalige des No Moor, sie alle haben zwei Tage mit angepackt, um die ausgelagerte Einrichtung wieder an ihren Platz zu bringen, Küchenausstattung, Regale, Tische, Stühle, Bücher und Brettspiele. „Das war alles nicht ganz ohne“, sagt Marcel Kotrc vom No-Moor-Team. Nun geht es an die Feinarbeiten.

Das Wasser hatte einigen Schaden angerichtet. Die dem Neuen Weg zugewandte Seite des Gebäudes ist massiv in Mitleidenschaft gezogen worden, die zum Schulhof zeigende mit Billardzimmer, Küche und dem Raum für die Schülervertretung dagegen unversehrt geblieben. „Der Mädchenraum stand im Oktober unter Wasser“, berichtet Kotrc. Viele Einrichtungsgegenstände waren nicht mehr zu gebrauchen gewesen, die Mitarbeiter müssen den Raum neu einrichten. Sie wollen den späteren Nutzerinnen dabei auch ein Mitgestaltungsrecht einräumen. „Da würde ich die Mädchen gerne um ihre Meinung fragen“, sagt Andrea Schattner, ebenfalls vom No-Moor-Team. Ohnehin sei jetzt die Gelegenheit, Möbel neu anzuordnen und auszusortieren.

Im Kiki-Raum, der seinen Namen durch das Kinderkino trägt, hat sich optisch nichts verändert. Nur der Teppich ist intensiv gereinigt worden. Der Gruppenraum am Ende des Gangs war trocken geblieben und diente zwischenzeitlich als Lager. Einige Schränke in der Fahrradwerkstatt waren laut Kotrc derart mitgenommen, dass für sie Ersatz bestellt werden musste.

Feuchtigkeit und Nässe begleiten das No Moor schon seit längerer Zeit, wie Andrea Schattner erzählt. Bei Starkregen seien die Lichtschächte zum Neuen Weg oft voll gelaufen. Die Abflüsse dürften nicht richtig frei gewesen sein, sodass sich das Wasser seinen Weg ins Gebäude gebahnt habe. „Wir haben hier manchmal bis zu den Knien im Wasser gestanden“, sagt Schattner. Trockengeräte standen in den betroffenen Räumen schon mehrfach.

Die Ursache für den aktuellen Fall war nach langer Suche zufällig gefunden worden: Ein Loch in einer Leitung, in der Größe einer Stecknadelspitze, wie es damals von der Verwaltung hieß. Über Wochen und Monate war daraus seit Beginn der Heizperiode Wasser ausgetreten. „Das Wasser hat unter dem Boden gearbeitet und war zum Teil die Wände hochgezogen“, berichtet Hayo Wilken vom Fachdienst Hoch-, Tief- und Landschaftsbau der Gemeinde.

Gerade an den Leichtbauwänden des Jugendtreffs, der sich in den Kellerräumen der Lise-Meitner-Schule befindet, ließ der Schimmel nicht lange auf sich warten. „An den Wänden blühte der Schimmel richtig“, sagt Kotrc. Der Treff war seit den Osterferien geschlossen. Drei Wochen dauerte es, bis das Gebäude wieder ganz trocken war. Vor Pfingsten kam die Asphaltschicht auf den Boden, danach die Bodenbeläge, sagt Wilken. In den vergangenen vier Wochen sind die Maler- und Bodenarbeiten dann abgeschlossen worden.

Übergangsweise war der Treffpunkt in das Büro der Stuhrer Streetworker gezogen. „Wir mussten da improvisieren“, sagt Kotrc, dessen Kinderkochclub Räume in der Lise-Meitner-Schule nutzen durfte. Eine feste Gruppe war in der Übergangsphase stets in den Räumen der Streetworker zu Gast, erzählt Schattner. Für viele, die sonst in der Ganztagsbetreuung sind, sei der Weg jedoch zu weit gewesen. Nach den Ferien hat der Treff wie gewohnt geöffnet, nur werden dann wohl noch nicht alle Räume fertig eingerichtet sein, denkt Schattner. Café, Spielbereich und Computerraum aber seien dann aber auf jeden Fall nutzbar. „Es geht schon wieder einiges.“