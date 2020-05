Es werde LED: Instandhaltungsmonteur Rüdiger Martens brachte an der Straße Meenheit in Varrel die erste neue Leuchte an. Nach und nach sollen in der Gemeinde nun alle Laternen mit der neuen Technik ausgestattet werden. (Vasil Dinev)

Langsam hebt sich der Korb des Steigers empor. In ihm steht Rüdiger Martens, Instandhaltungsmonteur bei der SWB-Beleuchtung. Mit geübten Handgriffen tauscht er den Kopf der Straßenlaterne Nummer neun an der Straße Meenheit in Varrel aus. Die alte Natriumdampflampe wird durch eine neue Lampe mit LED-Technik ausgetauscht. Nur rund 15 Minuten dauert das ganze Prozedere, mit dem die Umrüstung der Straßenbeleuchtung der Gemeinde Stuhr auf die neue Technik beginnt.

Insgesamt sollen bis Ende Oktober alle 4450 sogenannten Leuchtpunkte auf Gemeindegebiet umgerüstet werden, berichtet Michael Porsch von der SWB-Beleuchtung. Zunächst sollen die rund 3500 technischen Leuchten ausgetauscht werde, berichtet er weiter. Mit technischen Leuchten sind dabei die Standardleuchten der Straßenbeleuchtung gemeint. Die rund 900 dekorativen Leuchten sollen im Anschluss umgerüstet werden.

Normalerweise sei bei der Umrüstung ein Vorgehen von „außen nach innen“ vorgesehen, berichtet Porsch weiter. So sollten erst die Ortsteile am Rand der Gemeinde, wie zum Beispiel Fahrenhorst mit den neuen LED-Leuchten ausgerüstet werden. Genauso sei die SWB-Beleuchtung zum Beispiel in der Gemeinde Weyhe vorgegangen. Dort werden nach seinen Angaben rund 2500 Leuchten ausgetauscht. In Stuhr gehe es aber von „Nord nach Süd“, erklärt Porsch den Zeitplan. Den Start machte daher am Dienstag die Straße Meenheit in Varrel. Danach sollen die Ortsteile Moordeich, Alt-Stuhr und Brinkum folgen. Nach und nach soll sich so vorgearbeitet werden, erläutert Porsch. „Von Schaltstelle zu Schaltstelle“, sagt er.

Dabei könne es auch einmal vorkommen, dass Teile von Straßen bereits umgerüstet sind, andere Bereiche des Straßenzuges zeitgleich aber noch nicht, erklärt Marcus Cohrs, Technischer Leiter bei der SWB-Beleuchtung, die sich seit dem Jahr 2018 um die Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung in Stuhr kümmert. Das hänge damit zusammen, dass die Lampen „sternförmig“ von den einzelnen Schaltstellen gesteuert werden, sagt er. Bei langen Straßen könne es so der Fall sein, dass mehrere Schaltstellen dafür zuständig sind. Idealerweise sollen aber Straßen zur gleichen Zeit umgerüstet werden, so Cohrs. „Wir versuchen, den Ablaufplan zu optimieren“, sagt er.

Die eigentliche Umrüstung der Straßenlaternen sei recht simpel, berichtet Elektromeister Christian Specketer von der SWB-Beleuchtung. Die Masten bleiben bestehen, lediglich die Köpfe werden ausgetauscht, erklärt er. Der Austausch sei – „wenn nichts defekt ist“ – in zehn Minuten erledigt, sagt Specketer weiter. Ein wenig aufwendiger werde es allerdings bei den dekorativen Leuchten. Vier bis fünf verschiedene Typen gebe es dabei in der Gemeinde Stuhr, wissen Michael Porsch und Ann-Kathrin Dittmer von der Stuhrer Gemeindeverwaltung zu berichten. Für diese gelte es jeweils „Sonderlösungen“ zu finden, sagt Porsch. Die Detailplanungen dafür erfolgen derzeit in Abstimmung zwischen der SWB-Beleuchtung und der Gemeinde.

Zwei Millionen Euro werden investiert

In die Umrüstung der Stuhrer Straßenbeleuchtung auf LED-Technik sollen rund zwei Millionen Euro investiert werden. Etwa 20 Prozent davon sollen aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des Projektträgers Jülich gefördert werden, heißt es von der Gemeinde. Der Förderantrag sei zu Beginn des Jahres gestellt worden, berichten die Verantwortlichen. Mit einer Abrechnung werde noch in diesem Jahr geplant.

Der Austausch der Lampen geht auch mit einem neuen Leuchtprofil für die Gemeinde einher. Wie berichtet, sollen die Lampen dann die ganze Nacht durchleuchten. In der Zeit zwischen 21 und 6 Uhr allerdings auf 50 Prozent gedimmt. Durch die Umstellung versprechen sich die Verantwortlichen eine Energieersparnis von 78 Prozent. Außerdem erhöhe sich die Lebenserwartung der LED-Leuchten auf mindestens 100 000 Stunden, so Porsch. Die alten Lampen mussten bereits nach vier Jahren wieder ausgetauscht werden, die neuen LED-Leuchten sollen 25 Jahre laufen. „Wir haben in den vergangenen zehn Jahren gute Erfahrungen gemacht“, sagt Marcus Cohrs über die neue LED-Technik. Die Hersteller würden eine Garantie über eben diese Zeit geben, ergänzt Porsch.

Er sieht neben der Energieersparnis und der verbesserten Lebensdauer vor allem auch Vorteile für die Bevölkerung. Gerade auch mit Blick auf den Objektschutz und die Kriminalitätsprävention, erklärt Porsch. Ähnlich bewertet es auch Stuhrs Bürgermeister Stephan Korte. Im Bürgermeisterwahlkampf sei das Thema Straßenbeleuchtung von vielen Bürgern angesprochen worden, erzählt er. „Es gibt ein starkes Sicherheitsbedürfnis in der Gemeinde“, hat er beobachtet. Außerdem nehme die Gemeinde das Thema CO2-Einsparungen sehr ernst und wolle einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, berichtet der neue Verwaltungschef über das Projekt, das bereits seit 2018 läuft.