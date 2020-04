Der 21-Jährige saß unter Drogeneinfluss am Steuer (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr. Die Polizei hat auf der Stuhrer Landstraße am Mittwoch einen 21-jährigen Mann angehalten und kontrolliert, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Entsprechende Tests zeigten das an, so musste der Stuhrer eine Blutprobe abgeben. Dem 21-Jährigen war die Weiterfahrt untersagt, wie es von der Polizei heißt.