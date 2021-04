Das Thema Baumpflegearbeiten ist, wie hier entlang der B 6 in Brinkum, in den vergangenen Wochen in der Gemeinde Stuhr rege diskutiert worden. (Vasil Dinev)

Stuhr. Die Arbeiten an Baumbeständen in der Gemeinde Stuhr durch Pflege oder Fällen haben zuletzt vielfältige Reaktionen hervorgerufen (wir berichteten). Die FDP-Fraktion im Stuhrer Gemeinderat fordert nun in einem Antrag die Entwicklung eines Konzeptes, „wie in der Zukunft an exponierten Stellen ein Baumbestand unter Berücksichtigung der Klimaveränderungen erhalten, gepflegt und erneuert werden kann“, wie Fraktionschef Alexander Carapinha Hesse ausführt. Zur Begründung heißt es, dass ein großer Teil des alten Baumbestandes, wie stellenweise bereits deutlich erkennbar, keine lange Lebensdauer mehr haben wird, weil gravierende Schädigungen aufgetreten sind. Diese seien insbesondere durch Luftverschmutzung und Wassermangel in den vergangenen Jahren verursacht worden.

„Diese Schädigungen haben sowohl Waldgebiete, Einzelbäume als auch alte Allee-Bäume getroffen“, so Carapinha Hesse. Deshalb solle ein Konzept für Neu- und Ersatzpflanzungen vorbereitet werden, das Kriterien wie Bestandslage, geologische Gegebenheiten, Baumarten, Pflanzdichte und besondere Sicherheitsanforderungen (insbesondere bei Alleebäumen) berücksichtigt. Über die übergeordnete Klimaschutzdebatte hinaus solle auf kommunaler Ebene der aktuelle Klima-Aspekt mit im Vordergrund stehen.

Die FDP-Fraktion fordert, sich mit dem „Konzept für den Baumerhalt“ zur Aufgabe zu machen, für den altehrwürdigen und erhaltenswerten Baumbestand der Gemeinde „sozusagen ein 'Testament' zu errichten und eine 'Erbfolge' mit geeigneten, den Klimawandel berücksichtigenden Ersatz-Baumarten festzulegen“.