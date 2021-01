Die Gemeinde Stuhr stellt Informationen zur Corona-Impfung für über 80-Jährige bereit (Symbolbild). (Thomas Frey/DPA)

Stuhr. Die Gemeinde Stuhr hat in diesen Tagen den angekündigten Informationsbrief zur Corona-Impfung für über 80-Jährige verschickt. Das bestätigt Stuhrs Bürgermeister Stephan Korte. Rund 2740 Bürger sollen den Brief erhalten. Darin sollen die Menschen informiert werden, wie die Terminvergabe abläuft. Außerdem soll es auch Informationen zur geplanten Impfung geben, die im Landkreis Diepholz in der kommenden Woche starten soll.

Ebenfalls verfügbar ist jetzt auch die Hotline der Verwaltung für weitere Fragen zur Impfung und den Weg zum Impfzentrum. Diese ist unter der Rufnummer 04 21 / 5 69 51 89 zu erreichen und wird in Kooperation mit dem Stuhrer Seniorenbeirat betreut, wie Korte berichtet. Unter der Rufnummer soll es vor allem Hilfestellung für Senioren geben, die nicht wissen, wie sie den Weg zum Impfzentrum, das sich im Landkreis Diepholz in Bassum befindet, bewältigen sollen. Welches Impfzentrum für einen Termin genutzt werden soll, können die Menschen in Niedersachsen frei wählen. So könnten Stuhrer auch in das Impfzentrum nach Delmenhorst fahren. Allerdings könne es sein, dass das Land diese Regelung zu Beginn der Impfungen einschränkt, so Korte.

Er betont, dass es für nicht mobile Menschen die Möglichkeit zur Erstattung der Fahrkosten gibt. Dazu müsse ein Attest des Hausarztes bei der Krankenkasse eingereicht werden. Sollte dies nicht funktionieren, sollte das Attest ins Impfzentrum mitgebracht werden. Der Weg zum Impfzentrum nach Bassum sei auch dem ÖPNV zu erreichen. „Der ÖPNV bewegt sich in dem Spektrum, das möglich ist“, sagt Korte mit Blick auf mögliche Ansteckungsrisiken für Ältere in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch Taxiunternehmen würden für den nötigen Infektionsschutz sorgen. „Es wird nicht so sein, dass jemand aus objektiven Gründen nicht zur Impfung kommt. Dafür werden wir sorgen“, betont Korte.