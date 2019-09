Am Freitagnachmittag soll die Sperrung der Stuhrer Landstraße aufgehoben werden. (Gerald Weßel)

Stuhr. In den vergangenen Wochen war der Weg durch Stuhr hindurch mitunter eher beschwerlich, da die Stuhrer Landstraße zwischen der sogenannten Haferflockenkreuzung in Moordeich und der Blockener Straße aufgrund von Instandsetzungsarbeiten gesperrt gewesen ist. Dies soll sich voraussichtlich am frühen Freitagnachmittag ändern, wie Mona-Lisa Guzek von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLSTBV) in Nienburg mitteilt. Am Vormittag solle damit begonnen werden, die Schilder abzubauen, so Guzek weiter. Wenn alles gut geht, sollte dies am Nachmittag abgeschlossen sein, sodass der Verkehr spätestens zum Feierabend wieder über die Stuhrer Landstraße fließen kann.

Die Bauarbeiten gingen in zwei Teilabschnitten vonstatten, wobei die Straße nicht die ganze Zeit voll gesperrt, sondern anfangs noch halbseitig befahrbar geblieben war. Für das Aufbringen der neuen Asphaltdecke musste die Straße dann aber in der vergangene Woche für einige Tage vollumfänglich gesperrt werden. Als letzter Schritt der Arbeiten wurde die neue Markierung aufgebracht, die nun den Autofahrern den Weg weisen soll. Bereits vorher wurde die Haferflockenkreuzung selbst instandgesetzt. Dort rollt der Verkehr seit Ende August wieder.