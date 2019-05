Die Stuhrer Landstraße im Bereich Alt-Stuhr/Moordeich ist im Spätsommer vorübergehend voll gesperrt. (Sebastian Kelm)

Die für den Sommer geplante Sanierung der Haferflockenkreuzung in Moordeich wird „erhebliche Auswirkungen“ auf den Verkehr haben. Davon geht die Gemeinde Stuhr aus. Und es gibt weitere Nachrichten, die Verkehrsteilnehmern Sorgen bereiten dürften: Auch die Stuhrer Landstraße zwischen der Einmündung Schützenweg in Alt-Stuhr und der Haferflockenkreuzung wird im Sommer von Bauarbeiten betroffen sein. Für diese Arbeiten wird voraussichtlich ebenfalls eine Vollsperrung notwendig sein, teilt Uwe Schindler, Leiter des zuständigen Geschäftsbereichs Nienburg der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, auf Nachfrage mit. Er kündigt außerdem eine Informationsveranstaltung an, bei der Betroffenen und Interessierten der genaue Bauablauf erklärt werden soll.

Noch wissen aber Schindler und seine Mitarbeiter selbst nicht genau, was während der Bauarbeiten wann passiert. „Wir sind kurz vor der Vergabe“, sagt er zum Stand der Dinge. Bis Mitte Mai lief die Ausschreibung, nun werden die von interessierten Baufirmen eingereichten Unterlagen von der Behörde geprüft. Im Zeitraum Anfang/Mitte Juni soll der Auftrag vergeben werden. Sobald die ausführende Firma feststeht, wird man sich dort Gedanken machen, wie die Bauarbeiten ablaufen sollen. Kurz danach soll dann die Infoveranstaltung stattfinden, vermutlich im Stuhrer Rathaus. Laut Schindler werden dort Mitarbeiter seiner Behörde und der Baufirma Rede und Antwort stehen.

Fest steht bislang, dass die Arbeiten mit der Sanierung die Kreuzung der Stuhrer Landstraße, Varreler Landstraße, Moordeicher Landstraße und Kirchhuchtinger Landstraße – besser bekannt als Haferflockenkreuzung nach der lange dort ansässigen Mühle – starten und mit einer Vollsperrung der Kreuzung einhergehen werden. „Aufgrund der vorhandenen Straßenschäden ist eine reine Sanierung der Fahrbahnoberfläche nicht ausreichend, sodass die Arbeiten im Tiefeinbau unter Vollsperrung der Kreuzung erfolgen“, erklärt Hartmut Martens, Fachbereichsleiter für Verkehr, Ordnung und Gewerbe bei der Gemeinde Stuhr. Die dafür vorgesehene Bauzeit von etwa acht Wochen beginne voraussichtlich mit Beginn der Sommerferien.

Zeitgleich mit den Arbeiten an der Haferflockenkreuzung werden laut Martens

Bautätigkeiten an der Stuhrer Landstraße in Höhe der Einmündung der Gemeindestraße Schützenweg stattfinden. „Hier wird die Fahrbahn verbreitert“, sagt er. Damit soll in der engen Kurve ein größerer Radius für LKW geschaffen werden, ergänzt sein Stellvertreter Philipp Rohlfing.

Wenn die Arbeiten an der Haferflockenkreuzung und an der Kurve abgeschlossen sind, wird sich die Baufirma die Stuhrer Landstraße vornehmen. Denn die soll zwischen der Haferflockenkreuzung und der Einmündung des Schützenwegs ebenfalls saniert werden. Auf dem rund zwei Kilometer langen Abschnitt ist eine Oberflächensanierung geplant. Weil nicht in der Tiefe saniert werden muss wie an der Haferflockenkreuzung, rechnet Uwe Schindler damit, dass die Arbeiten auch schneller erledigt sein werden. Doch er geht auch von einer Vollsperrung aus. „Aufgrund der Breite der Straße geht es nicht anders“, sagt er. Die Stuhrer Landstraße sei zu schmal, als dass der Verkehr einseitig an der Baustelle vorbeigeführt werden könnte. Das habe auch mit Arbeitssicherheit zu tun, so Schindler.

Während bei den Bauarbeiten an der Haferflockenkreuzung bereits feststeht, dass der Verkehr weiträumig umgeleitet wird, kann der Behördenleiter zur Situation während der Sanierung der Stuhrer Landstraße noch nichts sagen. Er geht aber davon aus, dass in beiden Fällen auch Nebenstraßen zur Ausweichroute für Ortskundige werden. „Wir können die Straßen ja schlecht auch sperren“, sagt Uwe Schindler.