Die Grundschule Seckenhausen soll einen Anbau auf einem Teil des derzeitigen Schulhofs bekommen. (Michael Galian)

Stuhr-Seckenhausen. Die Erweiterung der Grundschule in Seckenhausen kann kommen. Am Dienstag sprach sich der Stuhrer Schulausschuss einstimmig für den Anbau im nordwestlichen Bereich aus. Mit der Erweiterung soll auch die Umgestaltung der Schule sowie die Verbesserung der Barrierefreiheit einhergehen.

Konkret geht es um einen zweigeschossigen Anbau in Richtung Sportplatz, wie Ann-Kathrin Dannemann, Fachdienstleiterin für Bildung, Jugend und Sport, erklärte. Die Erweiterung soll mit dem bereits bestehenden Gebäude den Bedarf an Unterrichtsräumen decken. Aktuell verfügt die Schule über elf solcher Räume, um aber „dauerhaft dreizügig planen zu können“, fehlt ein Raum. Außerdem gebe es nur geringen Platz für Nebenräume, heißt es von der Verwaltung. Deshalb sollen weitere Räume entstehen. Gleichzeitig soll die Lage des Verwaltungstraktes optimiert und die Barrierefreiheit, vor allem für das Obergeschoss, hergestellt werden, gab Dannemann einen Überblick. Dafür hatte der Stuhrer Gemeinderat im vergangenen November einen Beschluss gefasst.

Wie das genau aussehen soll, erklärte Thorben Jahn von Fachbereich Hoch-, Tief- und Landschaftsbau. So ist der Anbau, der auf einen Konzeptentwurf des Brinkumer Architekten Thomas Bode zurückgeht, als zweigeschossiges Flachdachbau geplant. Dafür soll eine „geringe Fläche des Schulhofes“ in Anspruch genommen werden. Gleichzeitig müssten damit die Außenanlagen umgestaltet werden.

Zentral beim Umbau ist die Neugestaltung des Eingangsbereichs. Dieser soll im neuen Gebäude in Richtung der Straße Zum Sportplatz eingerichtet werden. Da „die derzeitige Lage des Verwaltungstraktes aus schulorganisatorischer Sicht nicht optimal“ ist, sollen das Sekretariat und die Büros der Schulleiterin und der Konrektorin in den Bereich des Eingangs verlegt werden. Damit seien sie „weg vom Lärm und besser erreichbar“, erklärte Jahn.

Daneben sollen ein Erste-Hilfe-Raum und ein Besprechungsraum entstehen. Das vergrößerte Lehrerzimmer mit einer breiten Fensterfront soll zukünftig auch Platz für größere Besprechungen bieten. „Es wird sich um 20 Quadratmeter vergrößern“, so Jahn. Hinzu kommen ein Raum mit Arbeitsplätzen für Lehrer, ein Lehrmittelraum, der aus dem Altbau verlagert wird, sowie ein Büro für Sozialpädagogen und zur Krisenintervention sowie sanitäre Anlagen. Ebenfalls soll es einen Raum für Außenspielgeräte geben, der direkt mit dem Schulhof verbunden wird. In der Nähe soll der Eingang zum Schulhof entstehen. Im Zentrum des Anbaus soll das neue Treppenhaus mit einem Fahrstuhl entstehen. So soll auch das Obergeschoss zukünftig barrierefrei erreichbar sein.

Im neuen Obergeschoss sind vier neue Unterrichtsräume geplant. Auch ein Computer-Raum in Klassenstärke ist dort vorgesehen. „Er ist größer als der bisherige“, sagte Jahn. Der Raum soll eine Größe von rund 50 Quadratmetern haben, die Klassenräume werden mit rund 60 Quadratmetern geplant. Ebenfalls sollen im Obergeschoss neue Sanitärräume und ein Differenzierungsraum realisiert werden. Über einen Flur wird das Obergeschoss mit dem Bestandsgebäude verbunden.

Der Anbau hat auch Folgen für das Bestandsgebäude. Im Erdgeschoss soll die durch den Umzug der Verwaltungsbüros freigewordene Fläche für zwei Unterrichtsräume genutzt werden. Ein alter Unterrichtsraum wird zu einem Differenzierungsraum sowie einem Büro für einen Sonderpädagogen. Der bisherige Server-Raum der Schule war laut Jahn „sehr knapp bemessen“. Daher wandere er in den bisherigen Lehrmittelraum. Ein größerer Putzmittelraum soll im alten Zimmer für Außenspielgeräte eingerichtet werden. Im Obergeschoss wird der alte Computer-Raum zu einem Differenzierungsraum.

Die Fläche des Anbaus wird im Erdgeschoss rund 455 Quadratmeter umfassen. Im Obergeschoss wird inklusive der Gaube für den Übergang eine neue Fläche von 505 Quadratmetern erreicht.

Die Fassade des Anbaus soll sich in ihrer Gestaltung farblich an das Altgebäude einpassen, wie Jahn berichtete. Auf Nachfrage von Finn Kortkamp (CDU) bestätigte er, dass auf dem Dach sowohl eine Photovoltaik-Anlage als auch Dachbegrünung geplant sei. In den Kosten sei die PV-Anlage aber explizit noch nicht berücksichtigt worden, sagte er auf Anfrage von Lutz Hollmann (CDU).

Die Gemeinde rechnet für den Anbau mit Kosten von rund 2,4 Millionen Euro. Das sei eine leichte Steigerung zum ersten Entwurf, so Jahn. Auf Nachfrage von Ralph Ahrens (CDU) zu den Hintergründen des Anstiegs erläuterte er, dass sich die Fläche für den Anbau in Richtung des Schulhofs vergrößert habe, um den Platzbedarf zu decken. Zu den Kosten hinzu kommen 210.000 Euro für die Vorhaben im Bestand und 40.000 Euro für die neue Ausstattung.

Für Gudrun Klomburg (SPD) waren die insgesamt 2,65 Millionen Euro eine „Menge Geld“, die aber „sehr gut in eine zukunftsfähige Schule angelegt“ sei. Sie wollte auch wissen, ob aufgrund der aktuell steigenden Kosten für Baustoffe, vor allem bei Holz, ein finanzieller Puffer eingeplant sei. „Die Kosten sind derzeit relativ schwer abzuschätzen“, antwortete Jahn. „Wir liegen aber nicht zu niedrig und hoffen auf relativ belastbare Zahlen“, sagte er. Ahrens fragte, ob zukünftig überall Steigerungen von zehn Prozent zu erwarten wären. „Wir gehen grundsätzlich nicht davon aus“, sagte Kerstin Frohburg, Fachbereichsleiterin für Bildung, Soziales und Freizeit.

In den Kosten sind laut Verwaltung bisher fünf Prozent für die Umgestaltung der Außenanlagen vorgesehen. Dieser Anteil müsse jedoch noch genauer bewertet werden, da infolge der Erweiterung die Schulhof-Gestaltung neu betrachtet werden muss. Dabei spiele der mögliche Rückbau der Mobilbauten eine Rolle. Diese sollen laut Frohburg zunächst erhalten bleiben, um für einen möglichen Gesetzesanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler, der derzeit diskutiert werde, reagieren zu können.

Wenn alles gut geht, könnten die Bauarbeiten im Herbst 2021 beginnen, sagte Jahn. Mit einer Fertigstellung werde im Frühjahr 2023 gerechnet. Schulleiterin Andrea Rahn lobte die Pläne. Die Einbeziehung der Schule bei der Entwicklung habe sie als „sehr wertschätzend“ erlebt. „Unserer Schule gefällt das“, resümierte sie.