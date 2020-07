Am Landgericht Verden muss sich derzeit ein Stuhrer wegen Drogenhandels verantworten. (Björn Hake)

Stuhr/Verden. Sein selbstdesignter Online-Shop hieß „Zeus-Imperium“ und soll dem schwunghaften Handel mit Drogen gedient haben. In über 250 Fällen hat ein heute 26-Jähriger aus Stuhr laut Anklage zwischen Januar und April 2018 vor allem Haschisch, LSD, Kokain und Ecstasy verkauft und sich dafür von den Kunden in Krypto-Währung bezahlen lassen. Die mit Unterstützung des Bruders (28) in „echtes“ Geld verwandelten Bitcoins sollen ihm rund 49 000 Euro eingebracht haben. Seit Mittwoch müssen sich beide nun vor dem Landgericht Verden verantworten.

Dem in Untersuchungshaft befindlichen Hauptangeklagten werden Handeltreiben mit Betäubungsmitteln (BTM) in nicht geringer Menge, dem Bruder Beihilfe dazu vorgeworfen. Bei der Fülle an Fällen, die die Staatsanwaltschaft zusammengetragen hat, hätte die komplette Verlesung der detailreichen Anklageschrift viel Zeit in Anspruch genommen. Es geht nicht nur um die zahlreichen BTM-Verkäufe, sondern auch um 40 fragwürdige Krypto-Transfers auf ein normales Bankkonto. Mit Verweis auf eine entsprechende Entscheidung des Großen Senats des Bundesgerichtshofs erlaubte die erste große Strafkammer des Landgerichts dem Vertreter der Staatsanwaltschaft, auf eine Aufzählung der Einzelfälle zu verzichten.

Der als EDV-versiert geltende 26-Jährige, der zuvor schon mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, soll über sein „Zeus-Imperium“ einen Großteil der Drogen veräußert haben, die er zuvor von einem unbekannten Lieferanten erworben hatte. Motiv soll gewesen sein, sich eine fortdauernde Einnahmequelle zu verschaffen. Vermutlich finanzierte er dadurch auch seinen Eigenkonsum. Der ältere Bruder soll als Dank für diverse Hilfsleistungen am Gewinn beteiligt worden sein. Es war von etwa 38 000 Euro die Rede.

Der in der Gemeinde Harpstedt lebende 28-Jährige soll einige Male BTM-Pakete zur Post gebracht und zwecks Geldtransaktionen auch ein gesondertes Sparkassen-Konto eröffnet haben. Der Bruder habe davon dann Barbeträge abgehoben. Über den Online-Shop verkaufte der 26-Jährige laut Staatsanwaltschaft knapp zwei Kilogramm Haschisch, rund 340 Gramm Kokain, etwa 200 Stück LSD, 1000 Pillen Ecstasy und 10 Kilogramm Speed (Amphetamin). Die finanziellen Abwicklungen sollen sich bis in den August des Jahres hingezogen haben.

Im Vorfeld der Hauptverhandlung hatte es bereits einen Erörterungstermin gegeben, bei dem die Möglichkeiten einer sogenannten Verständigung abgeklopft wurden. Ein ausführlicher Vermerk über Verlauf und Ergebnis wurde vom Gericht zum Prozessauftakt vorgetragen. Danach bestand nach Angaben des Verteidigers bei dem 26-Jährigen bereits zu diesem Zeitpunkt die Bereitschaft, sich „geständig einzulassen“. Gegen ihn läuft bei einer anderen Kammer noch ein weiteres Verfahren. Nach einigem Zögern hatte auch der Anwalt des Bruders signalisiert, es sollten Angaben zu den Vorwürfen gemacht werden.

Einen konkreten Verständigungsvorschlag will die erste große Strafkammer beim Fortsetzungstermin am 12. August vorlegen. Dann sollen auch die Geständnisse erfolgen. Dem Vernehmen nach könnte es für den 26-Jährigen auf eine Freiheitsstrafe von fünf bis fünfeinhalb Jahren hinauslaufen. Das Gericht ließ durchblicken, dass er auch mit der Anordnung der Unterbringung in einer Entzugsklinik zu rechnen hat.