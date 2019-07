Die Feuerwehr bekam den Heuballen-Brand an der Blockener Straße schnell in den Griff. (Feuerwehr)

Stuhr. Die Feuerwehr Stuhr ist am Sonntag zwei Mal gefordert gewesen. Am Morgen um 7.31 Uhr war sie über Sirene und Meldeempfänger mit dem Stichwort „Heuballenbrand“ alarmiert worden. An der Blockener Straße/Ecke Barkener Weg brannte auf einer Freifläche ein Rundballen, wie Feuerwehrsprecher Christian Tümena mitteilt. Die Einsatzkräfte nahmen den Heuballen auseinander und löschten ihn ab, wodurch sie ein Ausbreiten des Feuers verhindern konnten. Nach rund 30 Minuten rückten die Feuerwehrleute wieder ab.

Um 15.18 Uhr piepten die Meldeempfänger der Feuerwehrleute dann abermals. In der Straße „An der Graft“ auf dem Hof des Gut Varrel war ein dicker Ast aus der Krone eines Baumes abgeknickt und drohte auf den Platz herabzustürzen. Um zu verhindern, dass der Ast unkontrolliert herunter kommt, zogen ihn die Feuerwehrleute mittels Greifzug aus der Krone heraus und zerteilten ihn dann mit einer Säge. Der Einsatz war nach etwa anderthalb Stunden abgearbeitet.