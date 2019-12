Die Gemeinde Stuhr hofft auf viele Vorschläge für den Stuhrer Wolf. (UDO MEISSNER)

Stuhr. Die Gemeinde Stuhr nutzt den Tag des Ehrenamtes an diesem Donnerstag, 5. Dezember, traditionell, um für Vorschläge für den Stuhrer Wolf, den Ehrenamtspreis der Gemeinde, aufzurufen. „Wir wollen das Rudel erweitern“, sagt Mike Langhans aus der Gemeindeverwaltung. Bereits zum 18. Mal sollen beim Frühlingsempfang der Gemeinde am 22. März 2020 ehrenamtliche Helfer ausgezeichnet werden.

„Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger in Stuhr engagieren sich in ihrer Freizeit unentgeltlich und tragen so, oft unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit, zu unser aller Gemeinwohl bei. Sie bereichern durch ihr freiwilliges Engagement das Zusammenleben unserer Gesellschaft und bieten für Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen Hilfe und Unterstützung“, berichtet Langhans weiter. Der Stuhrer Wolf sei dafür, dieses Engagement sichtbar zu machen. „Leider kommt vielen Ehrenamtlichen nicht die Anerkennung zuteil, welche für ihren großen persönlichen Einsatz angemessen wäre“, erklärt der Verwaltungsmitarbeiter.

Daher sind alle Stuhrer Bürger, Vereine und Organisationen aufgerufen, besonders engagierte Menschen für den Preis vorzuschlagen. Wie in den vergangen Jahren wird dann eine Jury Ende Januar aus den eingereichten Vorschlägen drei bis fünf ehrenamtlich Engagierte auswählen und auf dem Frühlingsempfang im kommenden März auszeichnen. Die Jury besteht dabei aus dem Bürgermeister und sechs anderen Mitgliedern aus verschiedenen Bereichen in der Gemeinde.

Vorschläge für den Stuhrer Wolf mit einer Begründung unter Angabe der persönlichen Daten und Darstellung der ehrenamtlichen Leistungen können bis zum 13. Januar 2020 bei der Gemeinde eingereicht werden. Das ist entweder schriftlich an die Adresse Gemeinde Stuhr, Blockener Straße 6, 28816 Stuhr oder per E-Mail an m.langhans@stuhr.de möglich. Neu ist die Möglichkeit, ein Formular auf der Internetseite www.stuhr.de für den Vorschlag zu nutzten. Alle Vorgeschlagenen werden dann zum Frühlingsempfang eingeladen.