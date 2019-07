Die Straßenbeleuchtung in Stuhr soll umgestellt werden und ein neues Dimmprofil erhalten (Symbolbild) (Björn Hake)

Stuhr. Wann soll die Straßenbeleuchtung in Stuhr leuchten, wann soll sie gedimmt oder abgeschaltet werden? Mit diesen Fragen befassten sich der Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt am Donnerstag. Marcus Cohrs von der SWB-Beleuchtung GmbH hatte dafür verschiedene Steuerungsprofile vorbereitet.

Grundlage für die neue Steuerung ist die Umrüstung der rund 4450 Straßenleuchten auf LED-Technik. Das Projekt umfasst ein Volumen von rund zwei Millionen Euro, eine Förderung von 20 Prozent sei unter Voraussetzungen möglich, berichtete Cohrs. Um die Förderung zu erhalten, müssen die neuen Anlagen 50 Prozent Energie einsparen, zonenweise zeit- oder präsenzabhängig steuerbar sein und eine angemessene Amortisationszeit aufweisen, erläuterte er. „Der Förderantrag ist bereits gestellt“, sagte Cohrs. Bis Herbst werde eine Antwort erwartet.

Danach präsentierte er vier Modelle, wie eine Steuerung der Beleuchtung aussehen könnte. Fall A beschreibt dabei das aktuelle Schaltprofil, das die Einschaltung zu 100 Prozent von Sonnenuntergang bis 0.30 Uhr und von 5 Uhr bis Sonnenaufgang vorsieht. Dazwischen bleibt die Beleuchtung aus. Diese Variante würde 68 Prozent Energieeinsparung bringen. Fall B sieht eine Dimmung der Beleuchtung auf 50 Prozent zwischen 21 und 6 Uhr vor, die Leuchten blieben also die ganze Zeit eingeschaltet. Die Energieeinsparung bei beiden Fällen sei mit rund 70 Prozent ähnlich, so Cohrs. Fall C sieht eine Dimmung auf 50 Prozent nur in der Zeit zwischen 1.30 und 4.30 Uhr vor. Dieser Fall wurde im Förderantrag eingereicht, sagte er. Die Energieersparnis liegt bei 54 Prozent. Fall D entspricht dem sogenannten Weyher Dimmprofil, wie es in der Nachbargemeinde praktiziert wird. Dort wird ab 21 Uhr auf 50 Prozent gedimmt, zwischen 1.30 und 4.30 Uhr die Beleuchtung komplett abgeschaltet, um dann bis 6 Uhr wieder auf 50 Prozent zu laufen.

Nur die Köpfe, keine Masten

Die Vertreter von SPD und CDU sprachen sich für Fall B aus. „Dem allgemeinen Sicherheitsgefühl wird durch die Maßnahme Rechnung getragen“, sagte Sozialdemokrat Dennis True. Auch Frank Schröder (CDU) sprach sich dafür aus. Jan-Alfred Meyer-Diekena (FDP) fragte, ob auch die Lichtrichtung geändert werden kann. „Viele leiden darunter, wenn Licht nachts in die Fenster scheint“, sagte er und nannte das Beispiel Varreler Landstraße. Marcus Cohrs betonte, dass nur die Leuchtköpfe und nicht die Masten erneuert werden. „Die Standorte und Höhen bleiben erhalten“, sagte er. Bisher seien aber auch noch keine Beschwerden bekannt. Heiner Lampe (CDU) „liebäugelte“ mit Fall C, sagte aber auch: „Wir werden es nicht allen Stuhrer Bürgern Recht machen können.“

Jörg Böttcher vom Nabu kritisierte die lange Beleuchtungszeit. „Viele Tiere haben Probleme mit einer Rund-um-die-Uhr-Beleuchtung“, sagte er. So finden Insekten bei Licht keine Ruhe. Er stellte die Frage, ob wirklich alle Lampen das gleiche Dimmprofil haben müssten. Cohrs antwortete, dass die LED-Technik wesentlich insektenfreundlicher sei als die aktuelle. Marliese Brandes (CDU) befürchtete eine Verschlechterung der Bedingungen für Senioren, wenn bereits um 21 Uhr auf 50 Prozent gedimmt wird. Frank Schröder und Rolf Meyer (SPD) sprachen sich zum Ende dafür aus, zeitnah eine Wahl zu treffen. So könne das Profil ja später immer noch wieder gewechselt werden. Man könne die Veränderung zu jedem Zeitpunkt vornehmen, so Meyer.

Auf Antrag von Schröder kam Fall B zur Abstimmung. Der Ausschuss empfahl das Profil bei einer Enthaltung von Brandes.