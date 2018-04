Der oder die Verantwortliche für den Großeinsatz am Freitagabend in Brinkum ist noch nicht endgültig ermittelt. (Sebastian Kelm)

Bin ich, sind meine Kinder mit Gift in Kontakt gekommen? Diese quälende Frage mussten sich am Freitag etliche Menschen im Brinkumer Briseck-Wohngebiet stellen. Wie sich erst im Laufe einer nervenaufreibenden Nacht herausstellen sollte, hatten die Anwohner von Ricarda-Huch-Straße, Johanna-Sypri-Straße, Anna-Seghers-Straße und Weyher Straße in den Umschlägen in ihren Briefkästen nichts anderes gefunden als Zucker und Stärke (wir berichteten).

Auch wenn bezüglich der Gefahr Entwarnung gegeben werden konnte, besteht weiter Unklarheit hinsichtlich des Versenders. Die Polizei mauert. Frühestens an diesem Dienstag, vermutlich aber eher am Mittwoch sollen die Ermittlungsergebnisse bekannt gegeben werden, so Polizeisprecherin Sandra Franke. Bis dahin verweist sie auf die laufenden Ermittlungen durch Beamte von der Dienststelle in Leeste. Immerhin kann Franke auf Nachfrage so viel verraten, dass es in dieser Angelegenheit bereits "mehrere Durchsuchungen" im Kommissariatsbereich Weyhe gegeben hat. Ob sich die Ermittlungen folglich nicht auf Briseck oder Brinkum beschränken, wollte die Pressesprecherin am Montag wiederum nicht kommentieren. Keine Angaben macht sie auch zur Anzahl der betroffenen Personen und der bereits eingegangenen Hinweise oder gar zu möglichen Verdächtigen.

Im Ort brodelt dafür bereits die Gerüchteküche, die Stimmungslage pendelt sich irgendwo zwischen Verunsicherung und Neugier ein. Die spontanen Reaktionen auf die Frage, was sich in der Gegend erzählt wird, reichen von "Ach, jeder behauptet etwas anderes" bis hin zu "Kein Kommentar". Von dem Nachbarschaftsstreit, der angeblich hinter dem Verteilen der Schreiben mit der ominösen Substanz steht, hat hier jedoch anscheinend jeder schon mal gehört. "Dass das aber so ausufert, hätte ich nicht gedacht", sagt ein Mann, der auch einen solchen Brief bekommen hatte, diesen aber nach einer Warnung einer Bekannten nicht öffnete. Er kenne die Streitparteien, dem Vernehmen nach zwei ehemalige Freundinnen, wisse aber nichts Genaues zu den Hintergründen der Anfeindungen von einer Seite. Als "Mörderin" hatte die eine Frau die andere bereits mehrfach schriftlich bezeichnet, obwohl die Polizei gegen diese nach eigenen Angaben nichts vorliegen hat. "Heftig" nennt der Brinkumer die jetzigen Entwicklungen in diesem Konflikt.

"Krass" ist das Wort, mit dem eine Bewohnerin der Anna-Seghers-Straße die Geschehnisse vom Freitag beschreibt. Sie habe schon Angst gehabt, als die Polizei bei ihr klingelte und über den Verdacht berichtete, der Stoff könne eventuell eine Gefahr darstellen. Es sei für sie nach September und Dezember das dritte Mal gewesen, dass sie Post erhielt, in der solche Anschuldigungen gegen eine Frau aus der Nähe standen. Nur dieses Mal eben mit dem verdächtigen Stoff darin. Was genau dazu führte, dass ein Streit so aus dem Ruder läuft, wie es scheint, könne sie sich auch nicht erklären. "Aber ich würde schon gern wissen, was die Polizei dabei herausbekommt." Es sei vielleicht ganz gut, meint sie, dass sich jetzt nicht mehr nur das Viertel mit dem seit längerem schwelenden Thema beschäftigt.