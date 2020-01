Die Gemeinde Weyhe nimmt ab sofort bis zum 15. Februar Anmeldungen für die kommunalen Kita-Einrichtungen an. (Stratenschulte)

In den kommunalen Kindertagesstätten (Kitas) in der Gemeinde Weyhe werden ab sofort die Anmeldungen für das kommende Kita-Jahr – 1. August 2020 bis 31. Juli 2021 – angenommen. Die Frist läuft noch bis zum 15. Februar. Eltern können die Einrichtungen vorab besichtigen. Die Gemeinde vermeldet außerdem den Bedarf an neuen Fachkräften für den Bereich.

Wegen des Mangels an Kräften im Kitabereich gebe es eine große Fluktuation, sagt Katharina Hebecker, Teamkoordinatorin Kinder- und Familienservicebüro der Gemeinde. Ausfälle entstünden beispielsweise durch Schwangerschaften junger Kolleginnen. „Es ist ein tägliches Geschäft geworden, Stellen zu besetzen“, so Hebecker. In der Vergangenheit seien Teams lange in einer Konstellation gewesen. Dabei mache die Gemeinde „viel, um attraktiv zu sein“. So gebe es die Möglichkeit für bereits ausgebildete Erzieher, eine Weiterbildung zum Fachwirt zu machen, um im Anschluss als Einrichtungsleiter arbeiten zu können. Als Erzieher bei einer Gemeinde zu arbeiten, also im öffentlichen Dienst, bedeute einen sicheren Arbeitsplatz, so Hebecker.

Was die Anmeldungen für Eltern betrifft, so sind die Anträge im Kinder- und Familienservicebüro im Rathaus, Rathausplatz 1 in den Zimmern 227 und 230 oder in den einzelnen Kindertagesstätten erhältlich. Zusätzlich können die Anträge auch auf der Internetseite der Gemeinde unter der Adresse www.weyhe.de heruntergeladen werden. Abzugeben sind die Unterlagen in den Einrichtungen, in denen die Eltern ihre Kinder unterbringen möchten, wie Hebecker mitteilt. Anmeldungen für die noch nicht fertiggestellte Kita im künftigen Wohngebiet „Südlich Reinsweg“ (voraussichtlicher Betrieb ab September) können im Rathaus abgegeben werden.

Ist die Anmeldefrist abgelaufen, werden die freien Plätze nach den in der Aufnahmesatzung festgelegten Kriterien vergeben. Für Eltern, die sich informieren wollen, nach welchen Kriterien die Plätze vergeben werden und was finanziell auf sie zukommen könnte, sind die Aufnahme- und die Beitragssatzung für den Besuch von Kindertagesstätten auf der Webseite der Gemeinde Weyhe unter der Rubrik Rathaus/Ortsrecht/Schulen und Kindertagesstätten veröffentlicht, teilt die Gemeinde mit.

Um sich über die einzelnen kommunalen Einrichtungen zu informieren, sind Termine für den jeweiligen Tag der offenen Tür angesetzt. Dies sind in der Kita Sudweyhe (Am Sportplatz 7 a) am Freitag, 17. Januar, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr; in der Kita Lahausen (Am Bahndamm 49) am Sonnabend, 1. Februar, von 10.30 bis 12.30 Uhr; in der Kita Jahnstraße (Jahnstraße 10) am Freitag, 24. Januar, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr; am selben Tag in der Kita Hombachstraße (Hombachstraße 16) von 16 Uhr bis 17.30 Uhr; am Montag, 27. Januar, in der Kita Melchiorshausen (Heideweg 26) von 15.30 bis 17 Uhr; im Haus der Krippenkinder (Kirchweyher Heide 2) am Sonnabend, 25. Januar, in der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr und in der Kita Am Neddernfeld (Am Neddernfeld 111) am Dienstag, 28. Janaur, von 16 bis 18 Uhr.

Bei Fragen stehen Katharina Hebecker unter Telefon 0 42 03/ 7 12 26 und per E-Mail unter hebecker@weyhe.de sowie Henrieke Kattelmann unter 0 42 03 /7 12 97 oder unter kattelmann@weyhe.de zur Verfügung.