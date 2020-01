Mit Uwe Drecktrah (von links), Dina Ruthop, Ulrike Hirth-Schiller, Michael Gillner, Inge Schmidt-Grabia, Tanja Schünemann-Iloge kooperieren der Kreissportbund und das Deutsche Rote Kreuz, um mehr Blutspender zu gewinnen. (Vasil Dinev)

Landkreis Diepholz. Von Menschen für Menschen – mit diesem Motto wollen der Kreissportbund (KSB) und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Landkreis Diepholz vor allem junge Sportler für die Blutspende gewinnen. Teamblut heißt die nun ins Leben gerufene Aktion.

In Vierergruppen sollen sich Teams zusammenschließen und an einer Blutspendeaktion teilnehmen. Verein, Sparte und die Namen der Mitglieder werden dann auf einer Karte eingetragen, mit der sie an einer Verlosung teilnehmen. „Die Preise sind Sportkleingeräte und der Sportart entsprechend“, sagt KSB-Sprecherin Inge-Schmidt Grabia. Als Beispiele nennt sie einen Stepper für Gymnastikgruppen oder Hanteln für Handballer, auch einen Gutschein für ein Frühstücksbuffet gebe es abzustauben. Die Gewinner der Verlosung werden beim diesjährigen Tag des Sports bekanntgegeben und erhalten dort auch ihre Preise. „Das ist eine runde Sache“, findet Schmidt-Grabia.

Damit auch möglichst alle Sportler im Landkreis Bescheid wissen, verschickt der KSB vor den Blutspendeterminen jeweils Plakate und Teilnahmekarten an die Vereine in der Nähe. Auch an die DRK-Ortsgruppen gehen entsprechende Sendungen, damit auch eine Teilnahme vor Ort oder eine Anmeldung per QR-Code möglich ist. „Wir haben ein unheimliches Potenzial im Landkreis“, ist Schmidt-Grabia überzeugt. Sportvereine seien eine gute Möglichkeit, die Menschen gemeinschaftlich an die Blutspende heranzuführen.

Die Aktion Teamblut ist die erste Kooperation dieser Art zwischen KSB und DRK im Landkreis Diepholz. „Wir freuen uns, dass das endlich klappt. Das ist eine tolle Aktion“, freut sich Ulrike Hirth-Schiller, DRK-Kreisverbandsvorsitzende, über die Zusammenarbeit. Blut sei durch nichts zu ersetzen, doch es gebe immer wenige junge Spender und die würden oft nicht regelmäßig zu den Terminen kommen. „Wir brauchen das aber kontinuierlich“, betont Hirth-Schiller. Mit den rund 20 000 Spendern pro Jahr sei der Landkreis zwar noch verhältnismäßig gut aufgestellt. Doch die würden zunehmend älter und der Versorgungsauftrag müsse aufrechterhalten werden.

Der Teamgedanke sei auch das, was KSB und DRK verbinde, sagte die Kreisverbandsvorsitzende. Alle Verbände hätten ähnliche Probleme, Nachwuchssorgen etwa. Da sei es nur sinnvoll, sie gemeinsam für ehrenamtliches Engagement zu begeistern und Verbindungen zu schaffen. Von Menschen für Menschen eben, in diesem Fall: „Das Team kann etwas von dem Glück teilen, gesund zu sein.“

Auch Tanja Schünemann-Iloge vom DRK zeigt sich begeistert von der Idee des Teambluts. „Wir treffen die Zielgruppe, die wir suchen: Jung- und Erstspender.“ Über diesen gemeinschaftlichen Gedanken ließen sie sich an das Thema heranführen: „Wir hoffen, dass sie uns dann auch erhalten bleiben.“

Als Organisator des Tag des Sports musste Michael Gillner nicht lange überlegen, ob er diese Kooperation unterstützen und das Sportfest als Plattform für die Preisverleihung anbieten würde. Auch eine Registrierung zur Stammzellspende wurde in diesem Umfeld mit 150 Teilnehmern bereits zum vollen Erfolg. „Das ist eine ganz wichtige Geschichte“, betont Gillner, dessen Mitarbeiterin bei Video-Art, Dina Ruthop, auch die Gestaltung der Plakate und Karten übernahm. Viele hätten im Umfeld bereits erlebt, wie wichtig Blutkonserven etwa nach einem Unfall seien.

Gillner hofft zudem, dass die Aktion nach erfolgreicher Anlaufphase kontinuierlich weitergeführt wird. „Die Spender sollen das auch über die Vereine hinaus weitertragen“, sagt er. Ziel sei schließlich, die gesamte Bevölkerung für das Thema Blutspende zu sensibilisieren und darauf aufmerksam zu machen.

Der nächste Termin der Teamblut-Aktion ist an diesem Mittwoch, 15. Januar, in Bahrenborstel. Alle Daten und Orte sind online unter www.drk-blutspende.de/blutspendetermine abrufbar, zudem werden lokal die Plakate mit allen Informationen aufgehängt.