Der Doppeldeckerbus des Eiscafés Paulini war am Wochenende zwischen 12 und 20 Uhr auf dem Mahlstedter Hof in Varrel die Anlaufstation, um selbstgemachtes Eis zu genießen. (Vasil Dinev)

Stuhr-Varrel. Der Andrang der kleinen Rabauken war groß. Kaum hatte der Doppeldeckerbus des Eiscafés Paulini aus Heide (Ganderkesee) hinter der Milchstation am Mahlstedter Hof in Varrel angehalten, war die Lust auf das Eis nicht zu bremsen. Schon der 1964 erbaute und selbst umgestaltete London-Bus war als Hingucker eine Sensation und wohl einmalig zwischen den Häusern und Weiden. Dazu die verschiedenen Gelatiesorten als weitere Attraktion, darunter Milchspeiseeis hergestellt aus der Milch von Mahlstedts Kühen. Aber auch Fruchtspeiseeis als laktosefreie Variante, dazu warme und kalte Getränke oder Spaghettieis in der bekannten Art mit Erdbeeren oder eher ungewöhnlich mit Heidelbeeren, in den Größen small, medium oder large. Das konnten sich die jungen und alten Genießer nicht entgehen lassen.

Und obwohl die Grüne Straße in Varrel am Mahlstedter Hof alles andere als eine befahrene Straße ist und wenig Publikumsverkehr herrscht, schien irgendwie jeder zu wissen, heute gibt es auf dem Mahlstedt-Anwesen etwas Besonderes. Sonnenschein und Vogelgezwitscher, dazwischen ein Muhen der Vierbeiner, obendrein eine fruchtige Variante, und ein bisschen die Seele baumeln lassen. In der Corona-Zeit war es irgendwie ein Stückchen Normalität.

Eis geht immer

Und das Eis von der Milch der Kühe, die man eben noch friedlich grasend auf den Weiden – immerhin hat der Drei-Generationen-Hof zu seinen vielen Rindern auch 120 Milchkühe – neben der in diesem Jahr bereits ausgesäten Blütenwiesen für Artenvielfalt (die Samen können ebenfalls gekauft werden) gesehen hat, erfreute sich großer Beliebtheit. „Eis geht immer“ war gleich zu Anfang zu hören.

Seit Anfang April sei Eis im Außer-Haus-Verkauf wieder erlaubt, erklärte Paulini-Inhaber Stephan Pauly vor Ort. Dafür durfte aufgrund der aktuellen Corona-Situation das Eis erst in 50 Meter Entfernung vernascht werden. „Alles nicht so einfach in dieser Zeit“, sagte Pauly.

Die Zusammenarbeit mit Mahlstedts Milchhof sei auf Initiative von Pauly und seiner Lebensgefährtin und Mitinhaberin Katja Blume entstanden, erzählte André Mahlstedt, Landwirt und Besitzer des gleichnamigen Hofs, der zuvor im Traktor unterwegs war, um seine Kühe zu füttern. Katja Blume, Stephan Pauly und die Mahlstedter Landwirte haben über die Milchtankstelle an der Stedinger Straße in Delmenhorst bei Kaufland zueinander gefunden. „Seit Anfang des Jahres beliefern wir das Paulini“, so Mahlstedt und fügte hinzu: „Und so sei auch die Idee für den Verkauf am Hof entstanden.“

Die Fenster des Busses waren auf kipp, Regale zwischen Fenster und Kunden sorgten für den nötigen Abstand, Desinfektionsmittel und regelmäßiges Händewaschen für keine Infektionsgefahr. Im Bus-Eiswagen stand Laura Stawinsky und versorgte die Schlemmermäuler mit den bunten Kugeln.

Dass schien auch den Schwarz-Weißen und dem braunen Vieh zu gefallen, sie ließen sich das Ungewöhnliche nicht entgehen. Na ja, sie waren ja auch nicht ganz unbeteiligt. Wenn das mit der Sättigung weiterhin so gut läuft, dann dürften sie wohl auch ihren Part zuverlässig liefern.