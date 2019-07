Zum ersten Mal seit 2016 veranstaltet der Heimatverein Heiligenrode wieder eine Sommermusik. Ulrich Brauer, stellvertretender Vorsitzender, stellte die Veranstaltung vor. (Maike Plaggenborg)

Stuhr-Heiligenrode. Neue Helfer, neue Runde: Weil der Heimatverein Heiligenrode inzwischen mehr Unterstützung durch Freiwillige hat, kann er in diesem Jahr zum fünften Mal die Sommermusik am Sonntag, 21. Juli, anbieten. Musikalisches Fundament liefern die „Swingin‘ Fireballs“.

Für die Gruppe sei der Verein beim Probehören „sofort Feuer und Flamme“ gewesen, sagt der stellvertretende Vorsitzende Ulrich Brauer. Die Gruppe bietet nach eigenen Angaben Bigband-Swing nach dem Vorbild bekannter Größen der Vergangenheit wie Louis Prima, Dean Martin oder auch Frank Sinatra. Die Band selbst – bestehend aus neun studierten Musikern – brüstet sich auf ihrer Webseite mit lobenden Worten von Profis wie Peter Herbolzheimer oder auch dem 2015 gestorbenen James Last. Seit dem Gründungsjahr 1999 touren die „Swingin‘ Fireballs“ durch Deutschland und Europa – demnächst eben auch in Heiligenrode.

Brauer zeigt sich erfreut über die diesjährige Veranstaltung, insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Heimatverein sie 2018 habe ausfallen lassen müssen. Es hat, so Brauer, an Helfern für Organisation, Auf- und Abbau gemangelt. Aus diesem Grund habe die Sommermusik bisher im jährlichen Wechsel mit dem Erntefest stattgefunden. Noch im vergangenen Jahr hatte Brauer angekündigt, einen neuen Anlauf in Sachen Sommermusik erst in 2020 zu starten. Allerdings hatte er nicht mit dem überraschenden Engagement Freiwilliger gerechnet. Nach Veröffentlichungen auch im WESER-KURIER über den Helfernotstand hat es entsprechende Resonanz gegeben, sagt Brauer. Derzeit gebe es etwa zehn Menschen, die bei der Veranstaltung mit anpacken. Deshalb finden in diesem Jahr sowohl die Sommermusik als auch das Erntefest im September statt.

Beginnen soll das Konzert um 15 Uhr auf der Mühlenwiese in Heiligenrode. Sie werde bereits eine Stunde zuvor geöffnet. Der Eintritt ist frei, allerdings bittet der Heimatverein wegen des finanziellen Aufwandes um Spenden. „So eine Band gibt es nicht umsonst“, sagt Brauer über den Auftritt der „Swingin‘ Fireballs“. Neben der Musik werden Kaffee und Kuchen sowie ein kleiner Imbiss geboten. Der Heimatverein habe eigens für die Sommermusik 100 Stühle angeschafft und will die Wiese mit Stehtischen und Schirmen bestücken. Gäste müssen aber nicht nur auf das vorhandene Angebot zurückgreifen. „Jeder, der sich selber etwas mitbringen möchte, kann auch ein Picknick auf der Mühlenwiese machen“, sagt Brauer. Er weiter: „Es soll eine ganz lockere, vergnügliche Veranstaltung werden.“

Wetter einziger Risikofaktor

Die Bühne sei zwar überdacht, allerdings entscheiden die Musiker, falls das Wetter nicht mitspielen sollte. „Wenn die Band sagt, der Regen kommt waagerecht und die Instrumente sind gefährdet, dann kann es nicht stattfinden“, sagt Brauer. So sei es auch vertraglich geregelt.