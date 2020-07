Laut Polizei schlugen die Täter wohl innerhalb von 15 Minuten zu (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Moordeich. Unbekannte sind am Sonnabend in der Zeit von 14 bis 14.15 Uhr in ein Auto auf dem Parkplatz des Moordeicher Friedhofes an der Stuhrer Landstraße eingebrochen. Laut Polizei zerstörten sie eine Scheibe des Kombis und erbeuteten eine Handtasche mit persönlichen Dokumenten darin. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehr als 400 Euro.