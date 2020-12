Die genaue Schadenshöhe des Einbruchs steht laut Polizei noch nicht fest (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Sudweyhe. Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen dem 9. und 28. Dezember in eine Lagerhalle an der Sudweyher Straße in Sudweyhe eingebrochen. Dafür öffneten sie gewaltsam die Tür, teilt die Polizei mit. Aus der Halle wurden diverse Elektrogeräte wie Schlagbohrer, Stichsäge und Flex entwendet. Laut den Beamten stahlen die Täter ebenfalls ein defektes Motorrad inklusive Fahrzeugschein und Kennzeichen. Zur Höhe des Schadens kann die Polizei noch keine Angaben machen.