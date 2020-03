Die Beamten hoffen auf Zeugenhinweise. (Symbolbild) (Björn Hake)

An der Bassumer Straße in Brinkum hat sich am Donnerstag zwischen 13 und 13.30 Uhr ein Diebstahl ereignet. Auf dem Gelände der Hüdepohlstraße entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem nicht verschlossenen Lastwagen einen Rucksack mit diversen Gegenständen, heißt es im Polizeibericht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Weyhe unter der Rufnummer 04 21 / 8 06 60 entgegen.