Trotz Fahndung konnte die Polizei den Täter noch nicht fassen. (DPA)

Stuhr-Brinkum. Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag ein Einzelhandelsgeschäft an der Carl-Zeiss-Straße in Brinkum-Nord überfallen. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Täter gegen 17.20 Uhr das Geschäft, ging direkt zum Kassenbereich und forderte eine 44-jährige Angestellte auf, die Kasse zu öffnen. Dabei bedrohte er die Frau mit einer Schusswaffe. „Als zwei weitere Angestellte hinzukamen, steckte der Täter das Geld ein und flüchtete aus dem Geschäft“, berichten die Beamten weiter. Anschließend setzte er seine Flucht weiter zu Fuß in Richtung Flughafen oder Richtung Brinkum fort. Die Polizei leitete nach eigenen Angaben sofort eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen und Unterstützung aus Bremen, Delmenhorst und durch einen Polizeihubschrauber ein. Fassen konnten die Beamten den Täter jedoch nicht.

Zeugen beschreiben den Mann laut Polizei als etwa 1,75 Meter groß und Mitte 20 Jahre alt. Er war komplett dunkel gekleidet und hatte eine Maske vor dem Gesicht. „Er sprach in einem ausländischen, nicht näher beschriebenen Akzent“, heißt es weiter im Polizeibericht. Zur genauen Beute liegen den Beamten noch keine Erkenntnisse vor. Die Polizei bittet nun weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0 54 41/97 10 zu melden.