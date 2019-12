Weyhe-Erichshof. Unbekannte Täter sind am Freitag zwischen 16.30 und 19.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in Erichshof eingebrochen. Sie verschafften sich über den Wintergarten gewaltsam Zugang zu dem Haus an der Delmestraße, anschließend durchsuchten sie laut Polizei sämtliche Räume. Ob die Täter auch etwas entwendet haben, konnte bislang nicht geklärt werden, heißt es weiter im Polizeibericht. Den entstandenen Schaden schätzen die Beamten auf etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter der Telefonnummer 04 21 / 8 06 60 entgegen.