Ob die Täter Diebesgut erbeuteten, ist bislang noch nicht bekannt (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Kirchweyhe. Unbekannte sind im Laufe des Donnerstags zwischen 8 und 19.15 Uhr in ein Haus am Heidfeldweg in Kirchweyhe eingebrochen. Der Täter versuchte laut Polizei zunächst, durch die Terrassentür in das Haus zu gelangen. Als dies misslang, verschaffte er sich gewaltsam Zutritt durch ein Fenster auf der Rückseite des Hauses. Der oder die Einbrecher durchsuchten sämtliche Schränke. Ob Diebesgut erbeutet wurde, ist der Polizei bislang nicht bekannt. Hinweise nehmen die Beamten in Weyhe unter 04 21 / 8 06 60 entgegen.