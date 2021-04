Hinweise nimmt die Polizeistation in Stuhr entgegen (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. Ein unbekannter Täter ist in der Zeit zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 5.30 Uhr, in die Räume einer Tagespflegeeinrichtung an der Bahnhofstraße in Brinkum eingebrochen. Nach Angaben der Polizei drang der Täter gewaltsam in das Gebäude ein und entwendete einen Tresor. Den entstandenen Schaden beziffern die Beamten auf etwa 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Stuhr unter der Telefonnummer 0421/4270790 zu melden.