Die Schadenshöhe ist noch unklar (Symbolbild). (Silas Stein)

Weyhe-Leeste. Unbekannte sind in ein Wohnhaus an der Hagener Straße in Leeste eingebrochen. Die Tat ereignete sich laut Polizei am Sonnabend zwischen 16.30 und 20 Uhr. Die Täter brachen ein Fenster auf und stahlen Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe.