Die Polizei hat zwei Fahrraddiebe erwischt, die in Moordeich zwei Räder aus einer Garage gestohlen hatten (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Moordeich. Die Polizei hat am Dienstag zwei Fahrraddiebe ausfindig machen können. Gegen 13.20 Uhr waren aus einer offenstehenden Garage an der Pillauer Straße in Moordeich zwei Räder gestohlen worden. Ein aufmerksamer Zeuge konnte drei Verdächtige beobachten, die auf den Rädern flüchteten, teilt die Polizei mit. Nach einer Fahndung konnten zwei Tatverdächtige im Alter von elf und 13 Jahren ermittelt werden. Beide gaben den Diebstahl zu und wurden an die Eltern übergeben. Die Fahrräder konnten noch am frühen Abend wieder an den rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt werden. Am Tatort ließen die Diebe zwei Tretroller zurück. Die Polizei sucht nun nach den rechtmäßigen Eigentümern der Roller. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Stuhr unter der Telefonnummer 0421/4270720 in Verbindung zu setzen.